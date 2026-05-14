‘Cónclave’ de seguridad en Michoacán: Harfuch anuncia acciones contra violencia y extorsión

Cónclave michoacano Harfuch encabezó una reunión de seguridad con autoridades michoacanas. (Especial)

El Gobierno federal iniciará una ofensiva contra la extorsión y la violencia criminal en el occidente del país, en concreto, en Michoacán, uno de los focos rojos en el presente sexenio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una reunión de alto nivel en dicha entidad para fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario detalló que acudió a la entidad por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

¿Quiénes participaron en el cónclave de seguridad en Michoacán?

Durante el encuentro participaron también el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como presidentes municipales y el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña.

Según explicó García Harfuch, uno de los principales acuerdos fue fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno para combatir a los grupos generadores de violencia que operan en distintas regiones del estado.

El funcionario federal destacó que la estrategia contempla acciones conjuntas permanentes y mayor coordinación institucional.

Además, el gabinete de seguridad federal puso énfasis en el combate a delitos como la extorsión, uno de los problemas que más afecta a comerciantes, productores y familias michoacanas.

En los últimos meses, el gobierno federal ha mantenido operativos en carreteras, zonas rurales y municipios considerados prioritarios por su incidencia delictiva.

En su publicación, García Harfuch aseguró que las autoridades mantendrán las acciones coordinadas para “detener a quienes generan violencia” y proteger a la población. El mensaje también subraya la intención del gobierno federal de mantener presencia directa en los estados con mayores retos de seguridad.

Michoacán ha sido, a lo largo de este sexenio, uno de las prioridades en materia de seguridad de la Administración de Sheinbaum. Uno de los acontecimientos de violencia más relevantes, en los últimos años, fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Tras ese suceso, el Gobierno federal redobló las acciones en dicha entidad del occidente mexicano para garantizar la paz de sus habitantes.