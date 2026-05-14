Renuncia Victor Rodríguez a la dirección de Pemex; Juan Carlos Carpio, al relevo

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Victor Rodríguez en la Dirección de Pemex y la llegada de Juan Carlos Carpio como titular de la paraestatal (Captura de video)

Cambio en Pemex — Víctor Rodríguez Padilla renunció a la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de haber ocupado el cargo por año y medio. La presidenta Claudia Sheinbaum informó la decisión del ahora exfuncionario y entra al relevo Juan Carlos Carpio, quein se desempeñaba como Director de Finanzas de la empresa del Estado.

La Jefa del Ejecutivo Federal confirmó en un video publicado en su cuenta de la red social X, la salida del ahora extitular de Petróleos Mexicanos y la llegada de Juan Carlos Carpio como relevo en la titularidad de la empresa productiva del estado.

Sobre el cambio en Pemex, la mandataria reconoció la labor de Víctor Rodríguez y subrayó que Petróleos Mexicanos seguirá en coordinación con la Secretaría de Energía para afianzar los proyectos nacionales en busca de la sustentabilidad.

Sobre la llegada del nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, resaltó su labor en la Secretaría de Finanzas cuando ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Él se dedicó durante años al tema de la deuda de la Ciudad y muchas otras cosas, en un hombre honesto. Lleva ya un año y medio trabajando en Pemex”, agregó la presidenta de la República, apuntó.

Por su parte, Juan Carlos Carpio agradeció el nombramiento, mismo que debe ser aprobado por el Consejo de Administración y expresó su compromiso con el fortalecimiento de la empresa mexicana, así como con la consolidación de la soberanía del sector energético nacional.

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