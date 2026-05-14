Paro de trabajadores de Apps de transporte y reparto en México: ¿A qué hora inicia este 15 de mayo?

Anuncian paro de trabajadores de Apps de plataformas digitales como Uber y Didi La desconexión se dará este viernes 15 de mayo

El paro y protesta internacional convocada por trabajadores de plataformas digitales también se realizará en México este 15 de mayo, cuando conductores y repartidores de aplicaciones suspendan actividades durante dos horas en distintos estados del país. El servicio de Uber y Didi serían los principales afectados.

La movilización forma parte de una jornada global impulsada por organizaciones laborales que buscan presionar a empresas tecnológicas y organismos internacionales para colocar en la agenda las condiciones de trabajo dentro del sector.

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) confirmó que participará en esta acción coordinada junto con colectivos de América Latina, Asia y África.

La convocatoria contempla una desconexión masiva de aplicaciones de transporte y entrega durante unas horas lo que podría generar retrasos en servicios de viajes y reparto en varias ciudades mexicanas.

¿A qué hora inicia el paro de trabajadores de apps en México?

La denominada Jornada de Acción Global de Trabajadores de Plataformas arrancará en México el jueves 15 de mayo a las 11:00 horas y concluirá a las 13:00 horas. Durante ese lapso, miles de conductores y repartidores fueron convocados a desconectarse simultáneamente de las aplicaciones para evidenciar el peso que tienen dentro de la operación diaria de estas plataformas digitales.

En redes sociales y grupos de operadores comenzó a difundirse la convocatoria bajo el nombre de “Desconexión Internacional de Trabajadores de Plataformas”, una movilización que pretende extender el debate laboral más allá de las fronteras nacionales debido al carácter global de las empresas involucradas.

Desconexión Internacional de Trabajadores de Plataformas Paro de trabajadores de Uber y Didi

Los estados que se verán afectados por el paro de trabajadores de Uber y Didi

La UNTA informó que las acciones tendrán presencia en distintas entidades del país. Entre las regiones donde ya se confirmaron actividades aparecen la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche y Veracruz, además de la zona turística de Puerto Vallarta.

¿Qué exigen los trabajadores de plataformas digitales en México?

Las organizaciones participantes sostienen que la protesta busca abrir una discusión internacional sobre derechos laborales dentro de la economía digital.

Entre las principales exigencias destacan mejores pagos, mayores garantías de seguridad para conductores y repartidores, así como mecanismos transparentes frente a bloqueos o desconexiones de cuentas.

Otro de los puntos centrales está relacionado con la búsqueda de acuerdos dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde diversos colectivos pretenden impulsar un convenio que establezca estándares globales de protección para quienes dependen de plataformas tecnológicas para generar ingresos.