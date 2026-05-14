Lista de estados que adelantan el fin de clases 2026: ¿Quiénes iniciarán antes las vacaciones? Algunos estados finalizarán el ciclo escolar antes de lo estipulado en el calendario oficial de la SEP; conoce cuáles son (MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que se mantiene el calendario escolar 2025-2026, algunos estados podrían finalizar las clases antes de lo establecido; conoce cuáles.

Según lo acordado por diferentes autoridades estatales, al menos seis estados finalizarán las clases del ciclo escolar 2025-2026 antes de lo establecido por el calendario de la SEP, debido principalmente a factores climáticos.

Calendario Escolar 2026: ¿Cuándo terminan oficialmente las clases en México?

Tras la controversia que generó la modificación del calendario escolar 2025-2026 de la SEP, para que las clases finalizaran el 5 de junio, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) determinó mantener el calendario vigente, por lo que las clases concluirán el próximo 15 de julio en el territorio nacional.

Sin embargo, seis estados han informado que adelantarán las vacaciones, finalizando el ciclo escolar antes de lo acordado por la SEP.

Lista de estados que podrían adelantar las vacaciones

Estados como Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sinaloa, Yucatán y Colima adelantarán las vacaciones, finalizando el ciclo escolar 2025-2026 antes del 15 de julio.

Esta es la lista completa de los estados que finalizarán sus clases antes del 15 de julio, junto con las fechas en las que concluirán el ciclo escolar:

Nuevo León: Miércoles 8 de julio

Miércoles 8 de julio Tamaulipas: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio Guanajuato: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio Sinaloa: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio Yucatán: Viernes 26 de junio

Viernes 26 de junio Colima: Jueves 25 de junio

Mientras que algunos estados como Yucatán y Colima modificaron su calendario escolar recientemente, las demás entidades ya tenían esas fechas establecidas para la conclusión del ciclo escolar.

Por otra parte, Jalisco, el cual es uno de los estados anfitriones del Mundial 2026, finalizará sus clases hasta el 15 de julio; sin embargo, implementará clases virtuales.

¿Por qué se adelantan las vacaciones en algunos estados de México?

Las autoridades estatales pueden decidir modificar el calendario escolar en sus estados ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares, siempre y cuando se cumpla con los planes de estudio.

Es por esto que estados como Yucatán, Colima, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León finalizan sus clases antes que el resto del país, pues en esas entidades las temperaturas suelen ser mayores a las registradas en otros estados.