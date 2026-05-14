Ola de calor en México 2026: estos 23 estados vivirán con calor extremo este viernes 15 de mayo

México volverá a las temperaturas extremas este viernes 15 de mayo. La nueva ola de calor que atraviesa el país provocará temperaturas sofocantes en al menos 23 estados, donde el ambiente podría sentirse denso desde las primeras horas de la tarde.

El pronóstico meteorológico advierte que varias regiones alcanzarán entre 40 y 45 grados, especialmente en entidades del occidente, sur y sureste.

Entre los estados más afectados aparecen Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde el calor se sentirá pesado y seco.

¿Qué estados sufrirán las temperaturas más altas en México?

De acuerdo con los pronósticos climáticos, estas entidades enfrentarán temperaturas extremadamente altas:

Estados con máximas de 40 a 45 grados

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Estados con temperaturas de 35 a 40 grados

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Morelos

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Sonora

Sinaloa

El mapa del calor prácticamente cubrirá buena parte del territorio nacional, mientras ciudades del norte y costas del Pacífico podrían vivir jornadas especialmente sofocantes.

Los riesgos del calor extremo van más allá de la incomodidad

Aunque muchas personas relacionan las altas temperaturas con piel bronceada y playa, el calor extremo puede convertirse en un problema serio de salud.

Las jornadas prolongadas con temperaturas elevadas pueden provocar:

Golpes de calor

Deshidratación

Mareos

Agotamiento físico

Dolores de cabeza

Problemas cardiovasculares

Adultos mayores, niñas, niños y mascotas son los más vulnerables durante estos episodios. Investigaciones internacionales incluso han encontrado relación entre las olas de calor y el aumento de enfermedades y muertes asociadas a temperaturas extremas.

Recomendaciones para sobrevivir a la ola de calor

Lo que sí debes hacer

Tomar agua constantemente aunque no tengas sed

Usar ropa ligera y colores claros

Aplicar protector solar

Permanecer en lugares frescos y ventilados

Consumir frutas y alimentos frescos

Lo que deberías evitar