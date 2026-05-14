Mario Delgado: Benemérita Escuela Nacional de Maestros, venero emblemático de la historia educativa del país

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado afirmó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce a los más de 2.1 millones de maestros y maestras quienes han contribuido a escribir la historia de la nación

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) representa uno de los espacios más emblemáticos de la historia educativa del país, al recordar que fue concebida como el gran centro de formación del magisterio nacional.

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, que se conmemora este 15 de mayo, el funcionario federal subrayó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce a los más de 2.1 millones de docentes quienes desde todos los rincones del país, han contribuido a escribir la historia de la nación e impulsar las grandes transformaciones de la vida pública de México.

La mandataria Federal, añadió, mantiene un compromiso histórico con la educación pública bajo el principio de que la educación es un derecho y no una mercancía, de ahí que el Gobierno de México trabaja para garantizar oportunidades educativas para todas y todos los estudiantes del país.

Al respecto, refirió el impulso que se ha venido dando a la construcción de nuevas preparatorias, el fortalecimiento de las becas universales y la dignificación de las escuelas.

Durante un recorrido por la BENM, el secretario Delgado Carrillo destacó que su arquitectura, sus murales y su legado reflejan la convicción de que la educación es la fuerza transformadora que construye identidad, conciencia y justicia social en México.

El director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Roberto Renato Jiménez Cabrera, enfatizó que el trabajo de las y los maestros ya no se limita únicamente a las aulas, pues en estos tiempos de cambios vertiginosos el docente también se transforma, al igual que la infancia, ahí radican los retos del magisterio: reconfigurar su enseñanza y continuar siendo agente de transformación y desarrollo social.

Asimismo, externó que la educación pública en México representa un gran patrimonio para la sociedad y que las maestras y los maestros son una pieza fundamental para dotar al alumnado de conocimientos y herramientas que les permitan acceder a mejores oportunidades de vida, construir una sociedad más equitativa y lograr una verdadera movilidad social.

Destacó que el 15 de mayo es una fecha que recuerda que las y los docentes son la vía para que niñas, niños y jóvenes accedan a una educación que les abra horizontes, pero también “ahora nos planteamos que tengan acceso a una educación que realmente impacte en sus habilidades, conocimientos y actitudes”.

La figura del maestro, abundó, mantiene una gran relevancia y es una de las que mayor confianza genera en la sociedad, ya que datos del INEGI, señalan que el magisterio está entre las profesiones con mayor reconocimiento social.

“La comunidad deposita en ellos la confianza en algo tan importante como la educación de sus niñas, niños y jóvenes, y sigue siendo una figura ejemplar”, expresó.

Resaltó que cada una y cada uno de las y los maestros, en su labor cotidiana, ofrece herramientas que posibilitan al alumnado abrir nuevos caminos y recibir un trato ético para desarrollarse de la mejor manera posible, por lo que el magisterio es de vital importancia, y con la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el papel del docente actual tiene un sentido más humanista.

“Hoy el maestro cuenta con programas de estudio donde se ha incorporado el desarrollo emocional, que va más allá de una visión holística sobre la relación del sujeto con el mundo”, afirmó.

Jiménez Cabrera detalló que, en los planes de estudio de la NEM, el conocimiento se ha configurado como algo interdisciplinario, donde lo más importante es la comprensión antes que el conocimiento acumulado, para que las y los alumnos desarrollen conciencia de sí mismos y comprendan su papel en el mundo social.

Se dijo estar convencido de que en el magisterio hay personas con entrega, dedicación y la convicción de que las y los niños son seres con un gran potencial que debe desarrollarse.