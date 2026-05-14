Fonatur presenta proyectos turísticos en la región purépecha para impulsar la economía y preservar tradiciones

Proyectos turísticos en la región purépecha

El Gobierno de México presentó una serie de proyectos de infraestructura turística para fortalecer la región purépecha de Michoacán, con el objetivo de impulsar la economía local, generar empleos y proteger las tradiciones indígenas de la zona. Durante el evento realizado en el Teatro Emperador Caltzontzin, en Pátzcuaro, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, aseguró que estas obras forman parte de una estrategia nacional de justicia social y atención a las causas de la violencia.

Ramírez Mendoza explicó que el lugar donde se realizó la presentación fue elegido por su importancia histórica, ya que en 1940 el expresidente Lázaro Cárdenas inauguró ahí el primer Congreso Indígena Iberoamericano, donde representantes de distintos pueblos indígenas de América discutieron acciones para mejorar sus condiciones de vida.

El funcionario señaló que las obras forman parte de dos proyectos prioritarios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum: el Plan Michoacán por la Paz y Justicia y el Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha.

Proyectos turísticos en la región purépecha

De acuerdo con el titular de Fonatur, estos programas buscan atender problemas sociales y de seguridad a través del fortalecimiento económico de las comunidades. Explicó que el turismo

comunitario puede convertirse en una fuente importante de ingresos para los habitantes de la región, siempre y cuando existan mejores condiciones de infraestructura y servicios.

“El turismo también puede ayudar a atender las causas de la violencia, porque genera empleo y oportunidades para los jóvenes”, expresó Ramírez Mendoza.

Entre los proyectos más importantes anunciados se encuentra la rehabilitación de las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Ahí se construirá una pasarela elevada para facilitar el recorrido de los visitantes sin afectar el sitio histórico. Además, se remodelarán cocinas y espacios gastronómicos, se instalarán miradores, señalética, jardines botánicos y un museo al aire libre.

También se realizarán trabajos de restauración en el antiguo templo de San Juan Bautista en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de conservar el patrimonio histórico y garantizar la seguridad de la estructura.

Ramírez Mendoza destacó que estas obras beneficiarán directamente a las comunidades de Zacán Angahuan, San Juan y Caltzontzin, ya que permitirán que más turistas visiten la zona y consuman productos y servicios locales.

Otro de los proyectos presentados fue la construcción de una pasarela en el cementerio de Janitzio, especialmente para la temporada de Noche de Muertos. El funcionario explicó que actualmente muchos turistas ingresan al panteón durante las celebraciones, lo que ha generado molestias entre los habitantes de la isla.

Proyectos turísticos en la región purépecha

Con la nueva infraestructura, los visitantes podrán observar la tradición desde un espacio especial sin invadir el cementerio, mientras que los pobladores podrán conservar sus ceremonias con mayor privacidad y respeto.

“Queremos que convivan el turismo y las tradiciones sin afectar la vida de las comunidades”, comentó el director de Fonatur.

Asimismo, se informó sobre la rehabilitación de los muelles de Janitzio, Tecuena, Yenuén y Pacanda, los cuales presentan un fuerte deterioro. Los trabajos incluirán la renovación de accesos y mejoras para fortalecer la actividad turística y la movilidad lacustre de la región.

Durante su intervención, Ramírez Mendoza también anunció que en Pátzcuaro se instalará la primera señalética digital turística del país. Este sistema contará con información interactiva y audiovisual en distintos idiomas para mejorar la experiencia de los visitantes nacionales y extranjeros.

Proyectos turísticos en la región purépecha

El funcionario agregó que Fonatur y la Secretaría de Turismo han invertido alrededor de 20 millones de pesos en apoyo a 70 proyectos de turismo comunitario en Michoacán, mediante la entrega de cocinas, vajillas y equipamiento para mejorar la atención de los turistas.

Sebastián Ramírez reconoció además el trabajo conjunto con las comunidades indígenas, autoridades estatales y dependencias federales como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), quienes participaron en reuniones y asambleas para definir las obras.

Finalmente, el director de Fonatur pidió paciencia a los habitantes durante el desarrollo de los proyectos, ya que las obras podrían generar molestias temporales, pero aseguró que traerán beneficios económicos y turísticos para toda la región purépecha.

“Queremos que Michoacán vuelva a brillar y que el turismo sea una herramienta para mejorar la vida de las comunidades indígenas”, concluyó.