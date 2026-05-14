Retienen a los periodistas Leonardo Núñez y Eduardo Buendía en Tecámac, Estado de México (@leonugo)

Los periodistas Leonardo Núñez y Eduardo Buendía, integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fueron retenidos en Tecámac, Estado de México, mientras realizaban labores periodísticas. De acuerdo con los reportes difundidos, la retención habría sido realizada presuntamente por elementos de la policía municipal.

La situación generó preocupación luego de que la periodista Azucena Uresti informara que actualmente se desconoce el paradero de ambos comunicadores. Además, se reportó que continúan retenidos por autoridades municipales al exterior de la fiscalía.

Leonardo Núñez compartió un video del momento

Leonardo Núñez González, analista político formado en el CIDE y actual Director de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicó un video donde presuntamente aparece el momento en que es detenido junto a su equipo, mientras realizaban cobertura desde Tultepec.

Desde Tultepec, estamos reportando https://t.co/lJcYic47Wx — Leonardo Núñez González (@leonugo) May 14, 2026

Leonardo, quien también colabora en La Razón y mantiene un blog relacionado con temas anticorrupción en Nexos, acompañó el video con el texto: “Desde Tultepec, estamos reportando”, publicó en su cuenta de X este 14 de mayo a las 14:49 horas.

¿Quiénes son Leonardo Núñez y Eduardo Buendía?

Leonardo Núñez González es analista político formado en el CIDE y actualmente se desempeña como Director de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Además, colabora en La Razón y mantiene un blog relacionado con temas anticorrupción en Nexos.

Eduardo Buendía es periodista e integrante de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. De acuerdo con la información difundida, ambos realizaban labores periodísticas y de cobertura informativa en el Estado de México cuando fueron retenidos por autoridades municipales.