Seguridad en Michoacán: Carlos Torres Piña acuerda reforzar coordinación con Harfuch, Sedena y alcaldes

Suma de esfuerzos El Gobierno federal y la Fiscalía michoacana acordaron redoblar esfuerzos en materia de seguridad. (Especial)

La Fiscalía General de Michoacán y el Gabinete de Seguridad federal acordaron reforzar la coordinación operativa en el estado durante una reunión encabezada en Morelia por el fiscal Carlos Torres Piña; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; mandos de Sedena y Marina; así como alcaldes y autoridades estatales.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la 21 Zona Militar y contó con la presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; y del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

¿Que se revisó en la reunión con Harfuch en Michoacán?

Durante la reunión se revisaron estrategias para fortalecer las acciones de seguridad, inteligencia e investigación en distintas regiones del estado, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y reforzar la procuración de justicia.

Carlos Torres Piña destacó que la coordinación entre la Fiscalía estatal y las instituciones federales ha permitido consolidar operativos conjuntos y fortalecer las labores de inteligencia contra grupos delictivos en Michoacán.

El fiscal también señaló que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca mantener la colaboración entre los tres órdenes de gobierno mediante acciones enfocadas en prevención del delito, atención a las causas de la violencia y combate a la delincuencia.

Las autoridades reiteraron el compromiso de mantener una agenda conjunta para fortalecer las capacidades institucionales y avanzar en la reducción de la violencia en distintas zonas de Michoacán.

En la reunión participaron además representantes de la Guardia Nacional, mandos militares, funcionarios de seguridad pública e integrantes del área de inteligencia federal y estatal.

También asistieron alcaldes de municipios como Morelia, Pátzcuaro, Apatzingán, Hidalgo, Jacona, Tarímbaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, quienes respaldaron la continuidad de las acciones coordinadas en materia de seguridad.