En Jalisco, las verdaderas estampas del Mundial son de personas desaparecidas

Estampas de personas desaparecidas en Jalisco El Colectivo Luz de Esperanza de Jalisco difundió sus propias estampas del Mundial (Crónica Digital)

“El balón vuelve a la cancha y nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa”, es el mensaje con el que el Colectivo Luz de Esperanza de Jalisco difunde sus propias estampas del Mundial 2026, protagonizadas por las fotos de hombres y mujeres que no volvieron a casa.

Yessenia, Diana, Jesús Castro, Cynthia, Irving, son sólo algunos de los nombres de personas desaparecidas en Jalisco —ciudad mundialista— que circulan en redes sociales, montados en estampas tipo Panini portando el uniforme de la Selección Nacional Mexicana, resaltando su fecha de desaparición, el logo del colectivo y en la parte superior derecha el de FIFA.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en Jalisco?

De acuerdo al Registro Estatal de Personas Desaparecidas, del 1 de enero de 2019 al 30 de abril de 2026 hay 13 mil 909 registros con carpeta de investigación y sin carpeta 2 mil 234. Del total, 1,822 son mujeres y 14,321 hombres.

Tan sólo en 2026 se reportan 47 mujeres con ficha de búsqueda y 256 hombres en Jalisco.

Estampas de personas desaparecidas en Jalisco El Colectivo Luz de Esperanza de Jalisco difundió sus propias estampas del Mundial (Crónica Digital)

¿Cuántas personas desaparecidas hay en México?

Hace algunas semanas autoridades federales dieron a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De acuerdo con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, la base de datos contiene 132 mil 534 registros, aunque una parte presenta inconsistencias o información incompleta.

Según la revisión oficial, 43 mil 128 casos corresponden a personas de las que no existe rastro ni actividad registrada, mientras que otros expedientes muestran movimientos administrativos o carecen de datos suficientes para continuar con procesos de búsqueda.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la actualización pretende construir un panorama más preciso y aseguró que el nuevo marco legal obliga a las fiscalías a abrir carpetas de investigación desde el momento en que se reporta una desaparición.

También señaló que las autoridades buscan determinar cuántos casos podrían estar relacionados con reclutamiento por parte del crimen organizado y cuántos obedecen a otros contextos familiares o personales.

Informe de la CIDH sobre desapariciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en el país el problema de desaparición es generalizada y puede afectar a cualquier persona en México. Sin embargo, también reconoció avances institucionales y normativos impulsados en los últimos años por el Estado, especialmente en materia de búsqueda, pero “son insuficientes”.

La CIDH subrayó que estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70,000.

“El universo de personas desaparecidas agrupa una multiplicidad de perfiles, entre los que se incluyen niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; destacando la trata de personas con fines de explotación sexual”, concluyó.