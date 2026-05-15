En marzo México fue el país que más crecimiento en llegada de turistas internacionales tuvo

Cruceristas FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

La secretaria de turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que en marzo del 20260. se rompieron 4 récords de turismo. El primero tiene que ver con la llegada de 9.37 millones de visitantes internacionales, lo que representa 11.9 por ciento más que el mismo mes del año pasado. A continuación, en el caso de los turistas internacionales estos llegaron a ser 4.49 millones, es decir un 7.7 por ciento más que marzo del 2025.

El siguiente récord se relaciona con los 1.30 millones de pasajeros en cruceros que llegaron a puertos mexicanos, lo cual es 14.9 por ciento más que el periodo anterior. Por último, los gastos que realizaron estos pasajeros cuando se bajaron de los cruceros aumentaron en un 17.7 por ciento; más de 113.82 billones de dólares.

Hay que recordar que la diferencia entre turistas y visitantes se entiende en que los primeros pernoctan en lugar de llegar y de irse el mismo día de un lugar.

A nivel mundial el país con mayor crecimiento en llegada de turistas internacionales durante marzo del 2026 fue México al alcanzar un aumento del 7.1 por ciento. Los países que se encuentran a continuación son: Canadá con 6.3 por ciento, Colombia con 5.3 por ciento, Estados Unidos con 3.6 por ciento y España con 3.3 por ciento.

En el acumulado de enero a marzo del año presente, “también tenemos muy buenas noticias”, enfatizó Rodríguez Zamora. La llegada de visitantes internacionales fue de 10.2 por ciento más que en el primer trimestre del 2025 ya que llegaron 26 millones personas. Por su parte, los turistas internacionales alcanzaron una cifra de 12.66 millones, 6.7 por ciento más. La derrama económica acumulada en este trimestre ascendió a 10, 200, 087 millones de dólares (2.2 por ciento más de crecimiento).

En dicho trimestre, 3.63 millones de cruceristas llegaron a puertos mexicanos dando un aumento de 7.8 por ciento y una derrama económica del 10 por ciento. En el consumo local dejaron 317 millones de dólares.

Los pasajeros en vuelos nacionales e internacionales fueron 31.14 millones; 33 mil pasajeros más que en el primer trimestre del 2025.

La secretaria de turismo, añadió que a razón de que aún no incluyen en sus números al mes de abril, lo más probable es que por las vacaciones todo apunta a que se trato de un mes muy afortunado.

Aunque el turismo internacional ha alcanzado las cifras ya mencionadas, el turismo nacional es igual de importante debido a que en el primer trimestre del 2026, 25.8 millones de mexicanos viajaron y además se quedaron en un hotel, generando una derrama económica en cada uno de los estados del país. A diferencia de los mismo meses del 2025, fueron 147 mil turistas más.

Rodríguez Zamora también explicó que para México es muy importante consolidarse con el mercado de china porque es el más grande del mundo. Al año viajan más o menos 155 millones de turistas chinos por todo el mundo, gastan 50 por ciento más que los turistas de otra país y el año pasado México recibió a 107 mil; 8.2% más que en 2024. Las principales ciudades que visitan son la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Chihuahua. “Ellos no buscan sol y playa como tal, buscan gastronomía, cultura y experiencias”.