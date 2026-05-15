“Hace un gran trabajo”; la Presidenta respalda al secretario de Educación

Ante los rumores sobre la partida de Mario Delgado de la dependencia que encabeza, la presidenta Sheinbaum aclaró que el funcionario no saldrá de la Secretaría de Educación Pública y aseguró que respalda al cien por ciento las acciones que ha impulsado en favor de los estudiantes, sobre todo en el ramo del programa de bachillerato nacional; “Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Se está trabajando en educación básica y todo el trabajo que se hace con las maestras y los maestros y un gran trabajo en educación media y superior”, amplió.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal acontecen luego que de el titular de Educación Pública se inmolara en críticas devenidas de diversos sectores después de anunciar el fin anticipado del ciclo escolar por el Mundial 2026 y la ola de calor proyectada para este fin de temporada e inicios del verano, el secretario habría aseverado que la decisión se tomó según los acuerdos de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria. No obstante las críticas forzaron a las autoridades educativas a reunirse nuevamente y desechar las propuesta del cierre del ciclo escolar anticipado.

Al encabezar en mancuerna con la presidenta el anuncio de aumento salarial a maestros, Mario Delgado aprovechó para retribuir el gesto de respaldo de la mandataria: “Agradezco las palabras de nuestra querida presidenta (…), estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para continuar construyendo la Nueva Escuela Mandataria y lograr que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país formen parte de la transformación educativa que vivimos”.