Reportan captura de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad de Sinaloa; crece presión sobre entorno de Rubén Rocha Moya

Gerardo Mérida Sánchez El ex funcionario dejó su puesto en 2024 y recientemente habría tramitado un amparo para prevenir ordenes de aprehensión.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, habría sido detenido en Estados Unidos en medio de las investigaciones que autoridades estadounidenses mantienen contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

¿Qué se sabe de la presunta captura de Gerardo Mérida Sánchez?

De acuerdo con reportes difundidos este viernes 15 de mayo, la captura del exfuncionario habría ocurrido el pasado 11 de mayo en Arizona, para posteriormente ser trasladado a Nueva York, donde enfrentaría acusaciones relacionadas con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y particularmente con la facción de “Los Chapitos”.

Hasta el momento, ni el Gobierno de México ni el Gobierno de Sinaloa han emitido una postura oficial detallada sobre el caso, aunque distintos reportes especializados han confirmado que Mérida Sánchez ya era investigado por autoridades estadounidenses desde semanas atrás.

El caso tomó relevancia desde principios de mayo, cuando se dio a conocer que el exsecretario promovió un amparo para evitar una posible detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos. En la resolución judicial citada por medios nacionales, un juzgado federal concedió una suspensión temporal contra cualquier acto relacionado con una orden de captura o extradición internacional.

Mérida Sánchez, general de División en retiro, encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante gran parte del sexenio de Rocha Moya y presentó su renuncia en 2024. Su trayectoria incluyó cargos militares y operativos en distintos estados del país antes de integrarse al gabinete sinaloense.

¿Qué implica la captura de Mérida Sánchez en el caso de Rocha Moya?

La eventual detención de Mérida Sánchez podría incrementar la presión política y judicial sobre el círculo cercano de Rocha Moya, debido a que el exsecretario fue uno de los principales responsables de la estrategia de seguridad estatal durante los años más violentos recientes en Sinaloa.

Analistas consideran que cualquier proceso judicial en Estados Unidos contra el exfuncionario podría derivar en nuevas revelaciones sobre presuntas redes de protección institucional al crimen organizado dentro del aparato estatal sinaloense.

En las últimas semanas, el gobernador con licencia ha enfrentado una creciente ofensiva política tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos. El PAN incluso promovió solicitudes de juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa, mientras Morena y el gobierno federal han insistido en que no existen pruebas concluyentes presentadas formalmente ante autoridades mexicanas