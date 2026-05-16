Avanza “Estrategia Estrategia Nacional de Alfabetización”: Mario Delgado

Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reveló que la “Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido” a cargo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), registró cifras históricas, al pasar de 22 mil 527 personas alfabetizadas en 2020 a 189 mil 874 en 2026, ya que refleja la priorización de quienes, por diversas razones, habían quedado fuera del sistema educativo tradicional.

Delgado Carrillo informó que el nuevo reto es la atención en curso de más de 3.9 millones de personas para la ampliación de la cobertura educativa y atender este rezago con reconocimiento de la diversidad social, económica y cultural del país.

“Con este plan de trabajo, la alfabetización, en este siguiente tramo de la Cuarta Transformación, ha dejado de ser un esfuerzo aislado para convertirse en un movimiento social de alcance nacional, impulsado con el apoyo de los 26 Institutos Estatales de Educación para Adultos y las seis Unidades de Operación en todo el país”, declaró el titular de la SEP.

El director general del INEA, Armando Contreras Castillo, precisó que estas acciones se fortalecieron a partir del desafío de erradicar el analfabetismo, ya que no se puede enfrentar la problemática de manera aislada. Por lo tanto, impulsaron una estrategia de colaboración amplia que derivó en la firma de 50 alianzas estratégicas con distintos sectores: 14 con gobiernos estatales, dos acuerdos con secretarías de Estado para la identificación de personas que no saben leer ni escribir y la focalización de acciones en municipios específicos, y tres alianzas con instituciones federales orientadas al análisis del analfabetismo y al fortalecimiento de la atención educativa dentro y fuera del territorio nacional.

Contreras Castillo enfatizó que el analfabetismo sigue afectando a sectores históricamente vulnerables, donde seis de cada diez personas que no saben leer ni escribir son mujeres; el 28 por ciento forma parte de pueblos indígenas y el 19 por ciento reside en localidades rurales.

Las entidades con mayor incidencia son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y ocho estados concentran casi dos terceras partes del problema a nivel nacional: Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Guanajuato y Michoacán, por lo que la SEP y el INEA reforzarán medidas para resarcir esta deuda histórica, señaló el director del INEA.

La Crónica de Hoy 2026