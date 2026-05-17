Balas con remitente: así es el tráfico de armas de EU a México… y cómo agrava la situación de violencia

Libro "Balas con remitente" de Fernando Coca Meneses. Foto: Cortesía

El libro, Balas con Remitente. El trafico de armas de Estados Unidos a México fue presentado en un encuentro que reunió activistas, académicos y periodistas que hacen análisis sobre el trafico de armas de fuego de uso militar de Estados Unidos a México, fenómeno que ha contribuido a las crisis de violencia que vive México y de salud pública en los Estados Unidos.

En la presentación, el periodista Fernando Coca Meneses, el activista John Lindsay-Poland y la jurista Leticia Bonifaz reflexionaron sobre la implicaciones políticas, sociales, económicas y jurídicas del flujo ilegal de armamento.

Presentación del libro "Balas con remintente" de Fernando Coca Meneses Foto: Cortesía

Balas con Remitente documenta cómo miles de armas compradas legamente en los Estados Unidos terminan en manos del crimen organizado en México. El libro analiza las rutas del tráfico, las debilidades regulatorias, las responsabilidades de los fabricantes y distribuidores, así como el impacto de este comercio ilegal en la seguridad publica y en la relación bilateral de ambos países.

En su intervención, Fernando Coca afirmó que cada arma que cruza la frontera representa una cadena de responsabilidad claramente identificable y, además, contribuye a la red que trafica armas y fentanilo por igual.

“En las próximas semanas, cuando inicien las campañas electorales en los Estados Unidos veremos en los debates que el tema de tráfico de fentanilo ocupará un lugar importante en la discusión, pero se omitirá el tema del trafico de armas de ese país hacia el nuestro”, aseguró Coca Meneses.

También mencionó que las demandas del gobierno mexicano en los Estados Unidos contra de las empresas fabricantes de armas en el periodo en que Marcelo Ebrard fue canciller de México, permitieron que se discutiera el tema al más alto nivel del sistema judicial estadounidense, pues la demanda terminó en la Corte Suprema.

Laticia Bonifaz, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que las demandas que México hizo ante juzgados de los Estados Unidos han creado un precedente jurídico en ese país “y sentar precedente en el sistema judicial estadounidense es muy importante. Las demandas que interpuso Marcelo Erbrad y que instrumentó Aljandro Celorio no fueron ingenuas. Era muy difícil que se obtuviera un triunfo legal pero hoy en la jurisprudencia de aquel país ya hay precedentes y eso nos muestra un camino a seguir”.

Presentación del libro "Balas con remintente" de Fernando Coca Meneses Foto: Cortesía

John Lindsay-Poland comento que el tráfico de armas debe abordarse “de una manera estructural, sostenida y a muchos niveles, porque el mercado de armas es enorme”. También mencionó que hay proyectos de ley en Estados Unidos que pretenden eliminar o disminuir la venta de armas de alto poder pero que en estos tiempos no es posible que transiten en el Congreso.

Los tres ponentes coincidieron en que la introducción ilegal de armas a México es un problema que debe tratarse de manera bilateral pues los efectos de ese tráfico tienen repercusiones, en México, con violencia y muerte por los disparos de esas armas y en los Estados Unidos con el incremento de muertes entre jóvenes por las sobredosis.

Al encuentro también asistió el Excelentísimo Embajador de Filipinas, Arvin de León.