ISSSTE sanciona a médico por abuso durante consulta en clínica de Tlatelolco

Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría, ISSSTE Tlatelolco

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que un médico especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue inhabilitado por un año tras acreditarse una conducta grave relacionada con tocamientos indebidos a una paciente durante una consulta médica.

De acuerdo con la dependencia, la sanción fue impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, las cuales permitieron reunir pruebas suficientes para demostrar la infracción.

El sancionado, identificado como Pedro C., laboraba en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco, donde ocurrieron los hechos denunciados.

La Secretaría precisó que la persona sancionada aún tiene derecho a impugnar la resolución; sin embargo, aseguró que defenderá el caso con la misma firmeza con que fue investigado, priorizando la protección de los derechos de la víctima además del apego a la legalidad.

Además, la dependencia hizo un llamado a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través de la plataforma del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC). https://sidec.buengobierno.gob.mx/

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y la promoción de la ética y la integridad en el servicio público, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.