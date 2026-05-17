Enrique Inzunza niega haberse entregado a EU y rechaza acusaciones de narcotráfico: “No hay razón para contratar abogados”

Senador Enrique Inzunza Cázarez FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM (José Betanzos Zárate )

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, rechazó las acusaciones que lo vinculan con presuntos nexos con el narcotráfico y negó haberse entregado o tener contacto con autoridades de Estados Unidos, luego de que su nombre apareciera entre los funcionarios sinaloenses señalados en investigaciones abiertas por fiscales estadounidenses.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador aseguró que las imputaciones en su contra “son mendaces y carecen de todo sustento”, además de afirmar que no existe motivo para contratar abogados o preparar una defensa legal ante autoridades extranjeras.

“Es falso lo que se publica sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello”, escribió el senador morenista, quien aseguró permanecer en Sinaloa junto a su familia y personas cercanas.

El posicionamiento de Inzunza ocurrió dos días después de que dos exfuncionarios cercanos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses para enfrentar acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas estatal, quienes ya se encuentran bajo custodia de Estados Unidos tras ser señalados por presuntamente colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con medios de Estados Unidos, Gerardo Mérida compareció ante una corte federal en Brooklyn como testigo cooperante, mientras que Enrique Díaz Vega se entregó días después para enfrentar cargos relacionados con conspiración para tráfico de drogas y protección política a integrantes del cártel.

Las investigaciones abiertas por fiscales federales estadounidenses apuntan a una presunta red de protección institucional dentro del gobierno sinaloense, donde funcionarios habrían facilitado información, protección y respaldo político a operadores del crimen organizado a cambio de apoyo y sobornos.

Enrique Inzunza sostuvo que atenderá cualquier requerimiento que eventualmente le formulen autoridades mexicanas y defendió su trayectoria pública. “Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”, expresó el senador sinaloense.