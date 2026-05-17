Desmantelan cinco narcolaboratorios en Jalisco, Nayarit y Sinaloa; aseguran más de una tonelada de metanfetamina

Armada de México (especial)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), desmantelaron cinco laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, además de asegurar un terreno con metanfetamina.

De acuerdo con autoridades federales, las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación enfocados en debilitar estructuras criminales vinculadas con la fabricación y distribución de narcóticos sintéticos.

En El Saucillo, Jalisco, fuerzas federales localizaron un laboratorio donde fueron asegurados aproximadamente 600 kilos de droga terminada, 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

Mientras tanto, en las inmediaciones de El Capomo, Nayarit, personal de seguridad localizó 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de droga líquida. Las autoridades señalaron que este aseguramiento estaría relacionado con Audias “N”, alias “El Jardinero”, identificado como operador de alto nivel de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas sintéticas.

En distintas acciones realizadas en los poblados de Corralejo y Corral Viejo, en Sinaloa, fueron desmantelados tres laboratorios clandestinos más, donde se aseguraron miles de litros de sustancias químicas, producto terminado, ácido tartárico, sosa cáustica, cloruro de amonio, metanol y herramientas utilizadas para la fabricación de narcóticos.

Entre los aseguramientos destaca la localización de aproximadamente mil kilos de producto terminado en proceso de secado y cocimiento, además de casi 10 mil litros de precursores químicos y más de siete toneladas de sustancias químicas y materiales empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Todo el material asegurado fue inutilizado para evitar su reutilización y quedó a disposición del Ministerio Público Federal para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades estimaron que la afectación económica para la delincuencia organizada supera los 650 millones de pesos.

El Gabinete de Seguridad afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia para impedir que drogas ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.