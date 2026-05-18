Chapingo, Colpos y UNAM llevarán a México a competencia mundial de suelos en China

La delegación mexicana se enfrentará a estudiantes de licenciatura y posgrado de EU, Inglaterra, España, Polonia, Francia, Alemania, Rusia y Uganda

México tendrá presencia en uno de los encuentros internacionales más importantes sobre ciencia del suelo. Estudiantes y especialistas de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el Colegio de Postgraduados (Colpos) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) viajarán a China para participar en el Quinto Concurso Internacional de Evaluación de Suelos 2026.

La competencia se realizará del 2 al 6 de junio en Nanjing, en la provincia china de Jiangsu, donde los representantes mexicanos se medirán con equipos universitarios de Estados Unidos, Inglaterra, España, Polonia, Francia, Alemania, Rusia y Uganda, entre otros países.

La delegación nacional estará integrada por dos grupos conformados por estudiantes de licenciatura, posgrado y especialistas en edafología y ciencias agrícolas.

El equipo de Chapingo quedó conformado por Gaspar Alejandro Novelo Abnal, Jacobo Huerta Palacios, Erick Raúl Sandoval Sarabio y Juan Adolfo Rojas Lezama, estudiantes del Departamento de Suelos de la UACh. El grupo viajará acompañado por la entrenadora Miriam Galán Reséndiz.

Por otro lado, el segundo representativo mexicano estará integrado por Nicolás Martínez Moroto y Juan Carlos Sandoval, del Colegio de Postgraduados; José Ronaldo Correa, estudiante de Ingeniería Agrónoma Especialista en Suelos de Chapingo, e Innara Maatsa Pérez, de la UNAM.

Las entrenadoras Christina Siebe, de la UNAM, y María del Carmen Gutiérrez, del Colpos, acompañarán a este grupo durante la competencia.

El concurso internacional pondrá a prueba conocimientos técnicos, capacidad de análisis y trabajo científico bajo estándares internacionales. Las actividades incluirán evaluaciones grupales e individuales directamente en campo.

Los participantes deberán realizar caracterización de perfiles de suelo, análisis físicos y químicos, interpretación de estudios de laboratorio y ejercicios relacionados con hidrología, erosión, conservación y uso potencial del suelo.

Además de la competencia, los estudiantes podrán trabajar en investigaciones al aire libre para conocer las características del suelo chino mediante observaciones, muestreos y análisis in situ.

Invitación especial para México

La presencia mexicana en este certamen se logró gracias a una invitación directa realizada por el Comité Organizador del International Soil Judging Contest (ISJC), con impulso de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo.

El reconocimiento, señalaron las instituciones participantes, refleja el prestigio académico y científico que especialistas mexicanos han construido en esta área a nivel internacional.

El concurso se desarrollará días antes del XXIII Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo 2026, considerado uno de los encuentros más importantes del sector.

Este foro, que se celebra cada cuatro años desde 1927, reúne a investigadores, estudiantes, especialistas, representantes de la industria y autoridades de distintos países para discutir temas relacionados con la gestión sostenible de los suelos.

Los organizadores del certamen destacaron que uno de los objetivos principales del concurso es fortalecer las redes internacionales de colaboración científica entre jóvenes investigadores y universidades de distintas partes del mundo.