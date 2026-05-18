México y Japón impulsan innovación y el acceso a la salud

Salud Foro Bilateral de Salud México-Japón, al cual asistió el secretario de Salud, David Kershenobich, se busca impulsar la cooperación internacional, colaboración público-privada y avanzar en agilidad regulatoria, evaluación de tecnologías e investigación clínica

A través del “Foro Bilateral por la salud México–Japón: Innovación, Colaboración y Sostenibilidad”, líderes de alto nivel de ambos países se dieron cita a fin de fortalecer los lazos de cooperación en salud entre ambas naciones.

El objetivo es impulsar la innovación, el acceso y la regulación de medicamentos, en un contexto global que demanda soluciones ágiles y colaborativas para responder a los retos actuales del sector.

En el encuentro, al cual asistió el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, destacó la importancia de consolidar la colaboración entre México y Japón en materia sanitaria, de manera particular en rubros estratégicos como la agilidad en aprobaciones regulatorias, la evaluación de tecnologías sanitarias, la investigación clínica y el fortalecimiento de la cooperación bilateral.

En este sentido, enfatizó que México ha impulsado acciones concretas para facilitar estos procesos, al tiempo que resaltó el liderazgo de Japón como referente global en innovación y desarrollo tecnológico.

México, advirtió mantiene un firme compromiso por generar condiciones que favorezcan la colaboración con la industria farmacéutica internacional, acelerando el acceso a soluciones innovadoras en beneficio de la población.

Asimismo, subrayó que el país está en una etapa de transformación del sistema de salud, con el objetivo de fortalecer sus capacidades científicas y su participación en el desarrollo de soluciones globales.

El interés, enfatizó el funcionario federal, es ampliar la participación en ensayos clínicos y promover el intercambio de conocimiento con socios estratégicos como Japón.

“Aspiramos a consolidar una alianza que no solo impulse la innovación, sino que también contribuya a construir un sistema de salud más resiliente, equitativo y sostenible”, ante lo cual, reconoció la disposición al diálogo y la colaboración de la industria farmacéutica japonesa.

Entre los temas que se abordaron destacan: los principales retos del sistema sanitario desde una perspectiva internacional, destacando la necesidad de avanzar hacia modelos más ágiles, eficientes y centrados en el paciente.

En el encuentro se destacó el avance de la Cofepris en la agilización de trámites y aprobaciones regulatorias, como parte de las acciones de modernización y estímulo a la inversión en el sector farmacéutico dentro del Plan México para fomentar la innovación de la industria en el país, así como los avances y oportunidades de la confianza regulatoria o regulatory reliance1, como herramienta para acelerar el acceso a tratamientos innovadores, tomando como referencia el modelo japonés.

Rafael Dávila, General Manager, Eisai México, subrayó que nuestro país ha demostrado que puede avanzar en la incorporación de innovación de frontera, y este foro es una gran oportunidad para fortalecer ese camino.

La colaboración con Japón, dijo, país líder en desarrollo científico y regulatorio, puede aportar aprendizajes valiosos para mejorar los tiempos de acceso así como la generación de evidencia clínica relevante en nuestro país.

Luís Solís Anaya, representando al capítulo mexicano de la Sociedad Profesional de Investigación en Economía y Resultados de la Salud (ISPOR por sus siglas en inglés), destacaron la importancia de evolucionar hacia una evaluación que no solo permita incorporar innovación, sino también medir su valor e impacto en el sistema de salud.

Alessa Costa, gerente general de Astellas Farma México

A dicho foro se dieron cita representantes de la Cofepris, del IMSS, Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General (CSG), así como representantes de la industria farmacéutica y asociaciones del sector: Érika Quevedo, de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF); Enrique Martínez Moreno, del Instituto Farmacéutico (INEFAM); Carmen Margarita Rodríguez, de la Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria (AMEPRES), y Fernando Fon, de la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA).