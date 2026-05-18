Último pago de la Beca Rita Cetina en junio 2026: fechas, montos y todo lo que deben saber las familias beneficiarias

Beca Rita Cetina, apoyo para uniformes y útiles: ¿Qué sigue después del registro? (X: Julio León)

Miles de estudiantes y padres de familia en México ya se encuentran a la espera del último depósito del ciclo escolar 2025-2026 de la Beca Rita Cetina, uno de los programas sociales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El apoyo económico correspondiente al bimestre mayo-junio será el último pago antes de la suspensión temporal de depósitos por vacaciones de verano. Por ello, en esta nota te decimos todo lo que tienes que saber sobre este periodo de pago.

¿Cuánto dinero depositarán en junio?

La Beca Rita Cetina entrega actualmente un apoyo bimestral de 1,900 pesos por estudiante. Además, las familias que tienen más de un hijo inscrito en el programa reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

El objetivo del programa es apoyar económicamente a estudiantes de educación básica para evitar el abandono escolar y ayudar a cubrir gastos relacionados conmtransporte, útiles escolares, uniformes, alimentación y actividades académicas.

El programa forma parte de la estrategia social impulsada por el gobierno federal para ampliar el acceso y permanencia en el sistema educativo público.

Calendario tentativo para la entrega de la Beca Rita Cetina en junio 2026

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B

apellidos con iniciales Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C

apellidos con iniciales Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F

apellidos con iniciales Jueves 4 de junio: apellidos con iniciales G

apellidos con iniciales Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L

apellidos con iniciales Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M

apellidos con iniciales Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q

apellidos con iniciales Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R

apellidos con iniciales Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S

apellidos con iniciales Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z

Las autoridades recomiendan revisar constantemente los canales oficiales y la tarjeta del Banco del Bienestar para confirmar la fecha exacta de depósito.

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina para primaria en junio?

Una de las dudas más fuertes este 2026 gira en torno a los estudiantes de primaria. Y es que muchas familias comenzaron a preguntar si los pagos para este nivel educativo arrancarán durante junio.

Sin embargo, información reciente señala que las autoridades educativas todavía mantienen ajustes en las fechas y etapas de incorporación para algunos niveles escolares. Por lo tanto aún está pendiente la confirmación del pago para alumnos de nivel primaria.

Canales oficiales para consultar depósitos

Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez

Banco del Bienestar

Plataforma SUBES

Escuelas públicas participantes

Avisos oficiales del Gobierno de México

¿En dónde y cuándo recojo mi Tarjeta Bienestar para Beca Rita Cetina?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Bienestar la entrega de las tarjetas para recibir el apoyo se llevará a cabo en las escuelas con la finalidad de evitar aglomeraciones y que la distribución sea de manera más ordenada. Además, la dinámica de entregas será por bloques, por lo que los beneficiarios la recibirán en distintos días.

Fonalmente, con esta información padres de familia deberán estar atentos a los anuncios oficales y a la información que te darmos en Crónica sobre el proceso de pagos de la ebca Rita Cetina.