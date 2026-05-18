A partir de octubre Aeroméxico prevé retomar vuelos hacia Caracas

Aeromexico (Daniel Augusto)

Con el objetivo de ampliar las opciones de viaje con destinos al sur de América, la aerolínea Aeroméxico tiene previsto retomar el próximos mes de octubre operaciones hacia Caracas, Venezuela. La empresa dio a conocer que sólo están esperando a que apruebe la gobierno apruebe la ruta para comenzar operaciones.

El plan consiste en que la trayectoria de vuelo conecte a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar con equipos Boeing 737 MAX, una de las aeronaves más modernas y eficientes de su flota.

“La ruta Ciudad de México – Caracas se encuentra en proceso de evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes, por lo que los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias”, explicitaron en el comunicado.

El vicepresidente Senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, comentó que la compañía explora oportunidades con las que fortalecer su red internacional.

“La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje”, añadió.

Con el regreso de los vuelos a Venezuela, también va a ser posible fortalecer los lazos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países para que los clientes puedan acceder a una opción directa y eficiente para viajar entre ambas naciones.

Con la reincorporación de la ruta a Venezuela, la aerolínea sumará un total de 10 rutas en la región de Sudamérica, con lo que complementará la oferta actual hacia Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina