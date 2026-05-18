¿Cómo va la huelga en Monte de Piedad?: Sindicato reporta avances en las negociaciones

Huelga en el Monte de Piedad Trabajadores y líderes sindicales han comenzado a abrir los diálogos para encontrar una resolución que levante el paro laboral.

La Huelga en el Monte de Piedad que se ha extendido poco más de siete meses y medio hasta el día de hoy podría abrir una posibilidad de llegar a un acuerdo y terminar finalmente pata que el público pueda acceder a sus prendas empeñadas y las personas trabajadoras vuelvan a recibir sus respectivos sueldo. De acuerdo con miembros del propio sindicato, se llevó a cavo una reunión conciliatoria para que ambas partes pudieran dialogar y se espera que esta semana se presente una propuesta nueva para culminar el paro laboral.

¿Cómo va la Huelga en Monte de Piedad?

La huelga en el Nacional Monte de Piedad comenzó a mostrar señales de avance luego de que representantes del sindicato y del patronato retomaran reuniones de conciliación impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Después de más de siete meses de paro laboral y del cierre de más de 300 sucursales en el país, ambas partes reconocieron públicamente la necesidad de construir una salida negociada al conflicto.

Uno de los principales avances recientes fue la disposición del sindicato para revisar y analizar el dictamen elaborado por la STPS, documento que plantea una posible ruta de solución al conflicto. La institución prendaria calificó este acercamiento como una “oportunidad fundamental para construir acuerdos”, mientras que el sindicato aceptó llevar la propuesta a consulta entre la base trabajadora, lo que abre la puerta a una decisión democrática sobre el eventual levantamiento de la huelga.

El diálogo, sin embargo, no ha estado exento de tensiones. El pasado 11 de mayo integrantes del patronato no acudieron a una audiencia conciliatoria convocada por el Tribunal Laboral Federal, situación que generó críticas del sindicato y obligó a programar una nueva reunión para el 15 de mayo.

A pesar de esto, tanto la autoridad laboral como representantes de la institución mantuvieron abiertas las mesas de negociación, lo que especialistas laborales consideran relevante porque evita una ruptura definitiva entre las partes y mantiene viva la posibilidad de un acuerdo.

¿Por qué sigue sin haber acuerdo en el Nacional Monte de Piedad?

El conflicto se originó por desacuerdos relacionados con el Contrato Colectivo de Trabajo, reposición de plazas, prestaciones laborales y acusaciones sindicales sobre incumplimientos a convenios previos firmados en 2024. Mientras el sindicato sostiene que aún no existen acuerdos definitivos, la administración del Monte de Piedad insiste en que la propuesta impulsada por la STPS podría convertirse en una vía concreta para recuperar la estabilidad operativa y laboral de la institución.

De concretarse un acuerdo, el siguiente paso sería la votación de los aproximadamente mil 800 trabajadores sindicalizados sobre el mecanismo planteado por la autoridad laboral. Esa consulta podría definir la reapertura gradual de las sucursales y poner fin a un paro que ha afectado tanto a empleados como a millones de usuarios que no han podido recuperar prendas empeñadas o acceder a créditos prendarios.