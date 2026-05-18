Plantea Sheinbaum aplazar elección judicial del 2027 al 2028; admite problemas logísticos

Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum anunció que enviará a la Cámara de Diputados una reforma constitucional para aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal y local, que incluye la simplificación de la boleta y una reducción en el número de candidaturas.

Con el argumento de problemas logísticos, la elección del Poder Judicial se aplazará un año con lo cual en vez de realizarse el 11 de junio del 2027 ahora será el 4 de junio del 2028.

Ello luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará una propuesta al Congreso de la Unión para que se aplace esa elección pues de lo contrario, las personas tendrían que trasladarse de su casilla donde votarán para los comicios federales a otra urna para poder sufragar en la elección judicial.

En la elección de 2028 se renovarán:

4 magistrados electorales de Sala Superior del TEPJF.

463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito

385 jueces de Distrito.

En los Poderes Judiciales locales, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces de 25 estados.

La principal justificación detrás de la iniciativa de Sheinbaum radica en la abrumadora carga logística que recaería sobre el sistema electoral mexicano si la votación judicial se realizara en 2027.

Ese año, el país enfrentará una vasta renovación de cargos políticos, incluyendo gubernaturas en diversas entidades y la totalidad de los congresos locales. Integrar la elección de jueces, magistrados y ministros federales bajo el mismo calendario presentaría retos casi insuperables, no solo en términos de organización, sino también para la experiencia del votante.

La propuesta presidencial establece la creación de una comisión coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los comités de Evaluación de los tres poderes encargados de enviar sus propuestas de aspirantes a esos cargos.

Los Comités de cada Poder eligen a la persona que coordine sus trabajos.

Estas tres personas integran la Comisión Coordinadora, la cual:

Verifica el cumplimiento de requisitos formales (elegibilidad) de todos los aspirantes de los 3 Poderes.

Establece criterios y metodologías unificadas de evaluacióny selección (incluyendo examen de conocimientos.

Asimismo se plantea reducir el número de aspirantes por cargo y especialidad, observando paridad de género.

Con ello se espera que en la sesión de la Permanente de este miércoles se convoque a un periodo extraordinario para procesar esta reforma constitucional de cambios en la elección del poder judicial.