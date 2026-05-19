EU pone al Cártel de Sinaloa al nivel del terrorismo en Oriente Medio; pide “firmeza” a aliados para combatirlos

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure habla con el secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent (de pie) (EFE)

Combate al terrorismo — “Nuestros socios en todo el mundo tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá (en Irán) hasta el Cártel de Sinaloa” en México, subrayó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al hacer un llamado a la comunidad internacional para actuar con “firmeza” ante las amenazas terroristas que representan estos grupos extremistas.

En el marco de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G7 que se lleva a cabo en París, Francia, Bessent convocó a los socios internacionales de Washington a responder de manera contundente ante estas organizaciones terroristas que desestabilizan la seguridad global.

Sin desviarse del tema, que adoptó como núcleo de su discurso, y el funcionario estadounidense explicó una estrategia para enfrentar a grupos terroristas y que incluye la designación de financiadores, el desenmascaramiento de empresas pantalla, el cierre de bancos y empresas vinculadas con estas redes extremistas y el desmantelamiento de sus aliados.

El secretario del Tesoro apuntó que estas medidas deben aplicarse de manera coordinada entre las naciones para combatir eficazmente las estructuras financieras que sostienen estas operaciones criminales.

La declaración de Bessent equipara la amenaza del narcotráfico en México como el Cártel de Sinaloa, con organizaciones terroristas de Oriente Medio Medio, por lo que reafirmó la postura de Washington de tratar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas que representan un peligro para la seguridad nacional estadounidense.

Cárteles mexicanos, objetivos terroristas de Washington (Archivo)

Bessent subrayó la necesidad de unidad internacional para enfrentar estas agendas desestabilizadoras y combatir a los “cárteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades”. El mensaje del alto funcionario estadounidense busca consolidar una estrategia multilateral que ataque tanto las operaciones terroristas en Medio Oriente como las redes de narcotráfico que operan desde México hacia Estados Unidos.

IRÁN

El funcionario de EU centró su discurso en Irán y lamentó que de la sensación de que su país se encuentre “solo” a la hora de luchar “con determinación” contra lo que denomina como “terrorismo iraní”. “Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los carteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica”, instó.

Asimismo, abordó la política de sanciones económicas que practica Washington para castigar a ciertos gobiernos y aclaró que la misma “se ajusta cuidadosamente” a los “objetivos específicos” de EU.

“Vimos esto con las acciones históricas del presidente con Siria, y lo estamos presenciando de nuevo a medida que los Estados Unidos guían a los venezolanos hacia la prosperidad tras décadas de represión”, explicó. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026