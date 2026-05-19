Listo, colector que debe evitar inundaciones en el oriente del Valle de México

Colector Calandrias

La zona oriente del Valle de México ha sufrido inundaciones cada temporada de lluvias por no contar con un sistema de drenaje adecuado para conducir la cantidad de agua que se precipita en la zona. Además, en la región se presentan hundimientos diferenciales que vieron agravado el problema cuando uno de los ductos de desalojo de agua (el Colector Kennedy) comenzó a perder la pendiente que permitía desalojar el agua hacia el norte de Nezahualcóyotl.

El reto para la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue dar una solución de fondo en tan solo 5 meses, antes de que empezara la temporada de lluvias 2026, esto como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

Conagua presentó este lunes los resultados de su trabajo que ayudarán a mitigar el problema: Un sistema de drenaje profundo con 2 metros y 44 centímetros de diámetro y capacidad de conducir 6 mil litros de agua pluvial por segundo (equivalente a 36 pipas de agua).

Colector Calandrias

El denominado Colector Calandrias será puesto a prueba durante los próximos meses de lluvias; la obra se encuentra ultimando detalles y está enfocada principalmente a proteger a las poblaciones del municipio Nezahualcóyotl, el municipio de La Paz y la alcaldía Iztapalapa. Mediante un cárcamo de bombeo y una lumbrera, se reconducirá el agua pluvial al área de disposición final, la laguna Churubusco-Xochiaca, un sistema lagunar que data de tiempos prehispánicos y que, nuevamente, regulará de manera natural los niveles del líquido.

Este sistema lagunar tiene capacidad para almacenar hasta 3 millones de metros cúbicos de forma segura, para que una vez que baje la saturación en los sistemas de drenaje, el agua se pueda redirigir con ayuda de un sistema de bombeo al Estado de Hidalgo.

Esta obra estuvo a cargo del Gobierno Federal donde se invirtieron más de 2 mil 500 millones de pesos en la construcción del Colector Calandrias y 450 millones en la renovación del túnel que dirige el agua al vaso regular.

Además, se contó con la participación y coordinación de los gobiernos estatales y municipales, los que se encargaron de rehabilitar sistemas de bombeo y de realizar desazolves en la infraestructura principal de drenajes.

El coordinador de Obras del Oriente del Valle de México, Miguel Angél Gonzaga Sánchez, explicó que esta obra está cumpliendo la meta trazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum de contar con infraestructura para enfrentar las lluvias de 2026; sin embargo, se espera que a partir del octubre del mismo año inicien los trabajos en soluciones definitivas para el problema de la inundaciones en la zona metropolitana, con miras a que entren en funcionamiento para la temporada de lluvias de 2027.

“Se cumplió el objetivo de cumplir las obras en 5 meses; es un tiempo récord y por la magnitud de las obras que estamos realizando, considero que incluso es un logro digno de comentar”, resaltó el ingeniero Gonzaga Sánchez.

El encargado técnico de esta infraestructura federal resaltó que estás obras de drenaje se construyen previendo que tengan una vida útil de entre 20 y 40 años.

Durante esta administración, se tiene contemplado la construcción de más obras semejantes que ayuden a mitigar todavía más el problema de las inundaciones.