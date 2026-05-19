SRE informa que México tiene 269 solicitudes de extradición ante EU que no han sido resueltas

Canciller Roberto Velasco

El canciller Roberto Velasco se presentó en la conferencia matutina de la Presidenta para detallar que, conforme al tratado Bilateral de extradición establecido entre México y Estados Unidos, la postura de solicitar elementos adicionales para realizar el proceso, es legal, recíproca, previsible y garante.

Como ejemplo de lo contenido en los artículos 11 y 12 de dicha legislación, y con el artículo 17 de la Ley de Extradición de México, señaló que del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2016 México ha solicitado 269 requerimientos de extradición de los cuales no se han entregado ninguno.

De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición; mientras que de las 50 solicitudes de detención provisional aún abiertas, en 47 casos las autoridades estadounidenses pidieron información adicional.

Por ello, destacó que la práctica de solicitar información adicional no es una interpretación unilateral mexicana, sino un entendimiento compartido que se manifiesta en la práctica, así que México está obligado a revisar exhaustivamente las solicitudes antes de proceder, especialmente cuando involucran a ciudadanos mexicano.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum, destacó una falta de reciprocidad en la cooperación judicial bilateral y citó casos de alto impacto pendientes, “casos gravísimos para México” como factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, acusados del caso Ayotzinapa.