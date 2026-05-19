Velasco solicita la “liberación inmediata” de connacionales que fueron interceptados por Israel

Velasco solicita a Israel la "liberación inmediata" de connacionales en flotilla (Mario Guzmán/EFE)

El canciller Roberto Velasco exigió nuevamente este martes a Israel de respetar los derecho humanos de sus ciudadanos a bordo de la Flotilla Global Sumud interceptada rumbo a Gaza, al mismo tiempo que activó una red de asistencia consular en la región para lograr su “liberación inmediata”.

En la Mañanera del Palacio Nacional, Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los mexicanos interceptados estpab siendo trasladados a territorio israelí.

“Tenemos la información de que están siendo trasladadas a Israel, de ahí serán llevadas a un centro (de detención) y de ahí buscaremos que haya una liberación inmediata y que puedan regresar a México”, manifestó.

Asimismo, destacó que mantiene contacto permanente con familiares y representantes de los mexicanos involucrados, así como embajadas y consulados en Medio Oriente y Europa.

“Hemos pedido también tanto en público como en privado al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de estas personas, que respete el derecho internacional”, precisó.

Este lunes, Velasco ya había reclamado públicamente a Israel “el pleno respeto a los derechos humanos” de los mexicanos detenidos por el Ejército israelí en aguas internacionales próximas a Chipre, además de exigir garantías para su integridad física y acceso consular inmediato.

Por esto, el canciller consideró que los activistas navegaban en aguas internacionales.

“Nosotros creemos que estas personas están en una zona de mar internacional que tienen derecho a la libre navegación”, argumentó.

Igualmente, dijo que el Gobierno mexicano implementó mecanismos de reacción consular para ubicar a las personas detenidas y coordinar esfuerzos con otros países cuyos ciudadanos participan en la Flotilla.

“Implementamos una serie de mecanismos de reacción con todos nuestros consulados en la zona para poder saber exactamente a dónde están siendo transportadas las personas en estos casos donde hay una intersección, poder coordinarnos entre los distintos países porque hay personas de varias nacionalidades, no solo mexicanos y mexicanas”, relató.

Además, añadió que mantiene contacto directo con embajadores mexicanos en Israel, Grecia, Turquía y otros países del corredor mediterráneo.

Las detenidas por Israel son las mexicanas Sol González, Violeta Núñez Rodríguez y Paulina del Castillo.

UAM pide la liberación de Núñez Rodríguez

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) pidió en un comunicado compartido en sus redes sociales su preocupación por la situación con la Flotilla, en donde participa Núñez Rodríguez, profesora de la unidad Xochimilco.

“En atención a la información difundida recientemente sobre la situación de nuestra académica, esta Rectoría ha establecido comunicación y solicitado el acompañamiento de las autoridades competentes, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se actué y se impulsen las gestiones y acciones que resulten procedentes para salvaguardar su integridad física y psicológica, y con ello favorecer su pronta comunicación y retorno seguro a nuestro país”, detalló la UAM.