General Motors anuncia plan de producción en México: se espera alcanzar los 80 mil vehículos anuales hacia 2030

General Motors anuncia plan de producción en México

Como parte de la estrategia del Plan México, que plantea una serie de acciones para que México produzca más de lo que importa para mejorar su economía, la empresa General Motors anunció que a partir de 2027 comenzará el ensamble local de 80 mil vehículos anuales hacia 2030.

Esta estrategia representaría un alza en la producción nacional automotriz de vehículos que antes eran importados principalmente de países de Asia; el secretario de Economía, señaló que la meta es que en un futuro no solo se trabaje en el ensamble de autos, sino que cada vez haya más partes producidas dentro del país.

Los primeros vehículos que serán parte de este nuevo plan de ensamblaje, serán el Chevrolet Groove y el Chevrolet Aveo, dos de los más vendidos en México.

Este proyecto se pondrá en marcha gracias a la inversión anunciada anteriormente por General Motors de mil millones de dólares para sus operaciones en México.

Durante el evento realizado en el complejo de la empresa ubicado en Toluca, la Presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que mantuvo conversaciones con la CEO de la empresa automotriz, Mary Barra, para solicitarle que estos modelos de autos que son los “favoritos de los mexicanos” fueran producidos aquí, específicamente en la planta de producción Ramos Arizpe ubicada en el estado de Coahuila.

La mandataria destacó que desde que fue electa como Presidenta, inició una revisión con su gabinete con el fin de buscar alternativas para amortiguar los efectos de la aplicación de aranceles en el sector automotriz, por lo que sostuvieron diversas reuniones con las empresas automotrices presentes en México para pedirles que se quedaran el país.

Francisco Garza, Presidente y Director General de General Motors México destacó que la epresa busca generar una diferencia positiva en el país mediante su estrategia de responsabilidad social que contempla tres pilares claves: fomentar una educación de calidad, proteger y cuidar el medio ambiente, y apoyar las comunidades.