Quién es el dueño de Royal Caribbean y por qué su proyecto en Mahahual sería un ecocidio

“Perfect Day” La Semarnat confirmó que no aprobará el proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, por posibles riesgos ambientales en manglares, arrecifes y acuíferos de la región.

En las últimas semanas se han intensificados las voces y las publicaciones en redes sociales en torno al proyecto ‘Perfect Day México’, un parque acuático que pretende construir la empresa Royal Caribbean y que, de concretarse, pondrían en riesgo a cientos de especies de flora y fauna que habitan esta zona natural.

Los señalamientos de activistas y personas en las redes apuntan a un inminente ecocidio. Y es que la propuesta contempla la construcción de un enorme parque acuático y de entretenimiento dirigido principalmente a pasajeros de cruceros internacionales.

¿Por qué importa hablar del proyecto ‘Perfect Day México’?

El anuncio no sólo despertó expectativas económicas y turísticas, sino también una ola de preocupación ambiental, social y política entre habitantes, activistas y especialistas debido al impacto ambiental que implica la construcción de un complejo en medio de una reserva natural rodeada de manglares, selva y arrecifes coralinos pertenecientes al Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado uno de los más importantes del planeta.

Mahahual es conocido por sus playas tranquilas, arrecifes y ecosistemas de manglar, podría convertirse en uno de los complejos turísticos más ambiciosos del Caribe mexicano. Pero para muchos, el precio ambiental podría ser demasiado alto.

¿Quién está detrás de Royal Caribbean?

La empresa responsable del proyecto es Royal Caribbean Group, uno de los corporativos de cruceros más grandes del planeta. Actualmente, la compañía es encabezada por Jason Liberty, empresario y financiero estadounidense que asumió la dirección general en 2022.

Bajo su liderazgo, la empresa ha apostado por expandir su modelo de “destinos exclusivos”, es decir, complejos privados diseñados especialmente para pasajeros de sus cruceros. Entre ellos destacan desarrollos turísticos en Las Bahamas y Haití, y ahora busca sumar a Mahahual como una nueva joya turística del Caribe.

Dentro de la estructura operativa también destaca Michael Bayley, quien dirige la marca Royal Caribbean International y supervisa experiencias turísticas y destinos privados de la compañía.

Asimismo, algunos habitantes consideran que el proyecto podría convertir la zona en otro destino saturado y caro, similar a otros polos turísticos de Quintana Roo

La postura del gobierno mexicano: Semarnat frena ‘Perfect Day México’

El tema llegó incluso a la conversación pública nacional después de que autoridades ambientales federales señalaran que no se aprobará ningún proyecto que ponga en riesgo los ecosistemas.

Fue en este sentido que lA Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió un comunicado en el que confirma que dicho proyecto no se llevará a cabo debido al inminente impaco ambiental. Así lo señaló la titular de esta dependencia, Alicia Bárcena, quien aguregó: “Sabemos que la empresa está buscando desistir del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”.

Sin duda, uno de los mayores temores era que el megaproyecto transformara completamente la dinámica del lugar y terminara desplazando la esencia que convirtió a Mahahual en uno de los destinos favoritos para quienes buscan playas alejadas del turismo excesivo.