Siete de cada 10 mexicanos podrían tener una bacteria en el estómago

La bacteria Helicobacter pylori Siete de cada 10 mexicanos podrían tener la bacteria Helicobacter pylori, por lo que especialista llama a mantener una adecuada salud intestinal, mantener bien establecidos horarios de comida y no normalizar malestares como la acidez o la inflamación y acudir con un profesional de la salud (La Crónica de Hoy)

De cara a la Copa Mundial de Futbol y el cambio de hábitos alimenticios, especialistas llaman a las personas a tener cuidado con modificar los horarios de comida, así como de los alimentos que se consuman, a fin de evitar molestias como acidez o inflamación, que suelen normalizarse, pero no lo son.

En este sentido, el doctor Juan Miguel Abdo, especialista en gastroenterología y colaborador científico de Medix sostuvo que la salud digestiva es un tema que no debe ser minimizado.

Más allá de la digestión, señaló, el intestino es un jugador clave en el rendimiento del cuerpo, ya que la evidencia científica demuestra que funciona como “un eje central” del organismo gracias a la microbiota intestinal, que participa en procesos metabólicos, inmunológicos y neurológicos.

Subrayó la importancia de sospechar que detrás de las molestias antes señaladas puede haber algo más, como el Helicobacter pylori, infección bacteriana altamente prevalente y subdiagnosticada.

En México, subrayó, se estima que 7 de cada 10 personas podrían tener esta bacteria, la cual puede permanecer en el organismo, en muchos casos hasta por años, sin síntomas evidentes, pero afectando el equilibrio del sistema digestivo.

“El problema es que muchas personas se acostumbran a esas molestias. Normalizan la acidez o la inflamación, cuando en realidad el cuerpo está dando señales que deben atenderse”.

En este mismo sentido, enfatizó que el intestino también influye en el estado de ánimo y resaltó que cerca del 90% de la serotonina, neurotransmisor relacionado con el bienestar emocional, el sueño, el apetito y la función intestinal se produce ahí, lo que significa que cuando algo no está bien en el sistema digestivo, el impacto puede sentirse más allá del estómago.

Además, alrededor del 80% del sistema inmunitario se encuentra en este órgano, convirtiéndolo en una pieza clave para la defensa del cuerpo.

En relación a la cada vez más cercana, copa mundial de futbol, el especialista resaltó que los hábitos cambian y el cuerpo sale de su rutina, con lo que las molestias antes mencionadas pueden intensificarse y desafortunadamente suelen ignorarse.

En la salud lo fundamental es actuar a tiempo y buscar un tratamiento adecuado, con un profesional de la salud, para evitar complicaciones, de hecho, subrayó, hay tratamientos médicos efectivos y diversas alternativas terapéuticas que permiten erradicar infecciones como Helicobacter pylori, siempre que se sigan correctamente y bajo supervisión médica.

Es importante, recomendó, mantener horarios bien establecidos para la comida, evitar excesos continuos, reducir el estrés, no automedicarse y acudir a revisión médica cuando las molestias persisten, porque, externó: “en este Mundial, la mejor jugada es escuchar a tu cuerpo… y no dejar que el malestar gane el partido”.