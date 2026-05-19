México registró en 2025 su mayor avance en paz en 13 años; pero persiste el miedo a la violencia

México experimentó en 2025 su "mayor mejora" en la paz desde hace trece años (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

México tuvo en 2025 su avance más importante en materia de paz en más de una década, impulsado principalmente por la reducción de homicidios en distintas regiones del país, según el más reciente informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Durante la presentación del Índice de Paz México 2026 en Ciudad de México, el director ejecutivo del instituto para las Américas, Michael Collins, señaló que la paz mejoró por sexto año consecutivo y destacó que el país registró alrededor de 7 mil homicidios menos que en 2024.

La disminución representó una caída de 22.7 por ciento en este delito, una de las cifras más relevantes del reporte.

Persisten la violencia en varios estados

Aunque el informe muestra una mejora general de 5.1 por ciento en los niveles de paz, especialistas advirtieron que todavía existen focos rojos importantes en varias entidades del país.

La investigadora de la UNAM, Lucía Carmina Jasso, explicó que diez de los 32 estados tuvieron un deterioro en sus condiciones de violencia durante el último año.

Además, el estudio alertó sobre el crecimiento de problemas ligados al crimen organizado, como el reclutamiento de jóvenes, la extorsión y el narcomenudeo.

Collins subrayó que uno de los temas más delicados sigue siendo el número de personas desaparecidas. Según el reporte, existen 35 mil casos registrados y cerca de 12 mil personas continúan sin ser localizadas.

Por ello, insistió en que México atraviesa un momento clave para fortalecer las políticas de seguridad pública y justicia mediante una mayor inversión institucional.

Colima, Sinaloa y Guanajuato, entre los estados menos pacíficos

El documento colocó a Colima, Sinaloa y Guanajuato como las entidades con menores niveles de paz en el país.

En contraste, Yucatán, Chiapas y Tlaxcala fueron señalados como los estados con mejores indicadores de tranquilidad y seguridad.

El informe también mostró que el miedo a la violencia continúa muy presente entre la población mexicana. Según el estudio, 75.6 por ciento de las personas vive con temor relacionado con la inseguridad.

Lucía Carmina Jasso explicó que el impacto de la violencia no solo afecta la vida cotidiana, sino también la actividad económica y el desarrollo de las ciudades.

La especialista señaló que muchas comunidades y empresas destinan más recursos a protegerse que a invertir en otras áreas importantes.

Además, calculó que la violencia tiene un costo económico cercano a cuatro billones de pesos, equivalente a alrededor del 11 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Destacan estrategia del actual gobierno

Durante la presentación también participó Ana Laura Magaloni, directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, quien comparó las estrategias de seguridad de las últimas administraciones federales.

La especialista consideró que la política aplicada actualmente por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mejores resultados al enfocarse en objetivos específicos y evitar el uso indiscriminado de la fuerza pública.