Pide Higinio Martínez dejar de simular en Morena; de lo contrario, “el panorama será muy difícil”.

El vice coordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez acusa que no pueden seguir ocultando la cabeza.

En medio de las acusaciones por corrupción y narcotráfico contra varios de sus liderazgos e incluso gobernadores, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez pidió dejar de “simular” y hacer “cambios drásticos” en ese partido para erradicar la corrupción e impunidad que se ha instalado en algunos personajes ,pues de lo contrario, “el panorama será muy difícil para Morena”.

“No soy catastrofista, pero conociendo lo que sucede en muchas esferas de la política nacional o, en particular donde mejor conozco que es el #EstadoDeMéxico, sé que si no hacemos cambios drásticos y se toman acciones para acabar con malas administraciones y con la impunidad, el panorama lo observo muy difícil para morena”, alertó

Advirtió que si en los hechos se mantiene esa falta de apoyo a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, las consecuencia pueden ser impredecibles para el movimiento.

“Sigamos dejando sola, en los hechos, a la Presidenta Sheinbaum y no nos preguntemos después por qué pasó lo que pasó”, aseveró

Martínez, una de las figuras más importantes del morenismo en el Estado de México, aseveró que urge una transformación, pero al interior de morena pues no se puede seguir simulando y ocultando los errores ni ocultando la cabeza ante la crisis que registra el movimiento derivado de presiones externas pero también internas.

“No podemos esperar más. No podemos simular más. No debemos ocultar nuestros errores, nuestras deficiencias y nuestra incapacidad para dar solución a los problemas del país, de los estados o de municipios. ¡No es con declaraciones vehementes, ni ocultando la cabeza como vamos a ayudar a la Presidenta!”, estableció

SE REQUIERE MORAL

Recalcó que solo con cambios drásticos en Morena, se podrá sacar adelante al país “y enfrentar de mejor manera la embestida, a que externa e internamente, estamos siendo sometidos”.

“ Se requiere valor para ello pero también inteligencia, audacia y, fundamentalmente, integridad moral, ética y alta honorabilidad”, demandó

Parafraseó a la presidenta Sheinbaum y confirmó que “en la #4T no pueden ocultarse la deshonestidad y la corrupción” por lo cual pidió a las autoridades correspondientes las que procedan.

“Lo que procede es que quienes practican la corrupción y la deshonestidad dejen de hacerlo. Como es seguro que no le hagan caso a la Presidenta y menos a mi, pues entonces que sean las autoridades jurisdiccionales las que le hagan caso a la Presidenta”, insistió

El senador mexiquense consideró que es mejor que el movimiento sane por cuenta propia pues de lo contrario llegaran factores externos que les obliguen a hacerlo.

“Sanemos nosotros, de manera inmediata, nuestro movimiento o seguirá habiendo elementos externos que nos digan dónde y cómo algunos personajes de la 4T se olvidaron del lema de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, estableció