Con 19 obras en marcha, el IMSS mejora su infraestructura de hospitales en todo el país

19 frentes de obra hospitalaria para ampliar su infraestructura del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene abiertos 19 frentes de construcción hospitalaria en diferentes regiones del país como parte de su estrategia para ampliar la infraestructura médica y atender la demanda de servicios de salud.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que varios hospitales ya comenzaron operaciones parciales y otros están próximos a inaugurarse.

El funcionario destacó que el objetivo principal es aumentar el número de camas, quirófanos y especialidades médicas disponibles para la población derechohabiente.

Hospitales listos para empezar actividades

Uno de los proyectos más avanzados es el Hospital General de Zona de Guanajuato, que contará con 120 camas, 23 especialidades y tres quirófanos.

Actualmente ya ofrece consultas y algunos servicios como Imagenología y Rehabilitación, mientras que la operación completa está prevista para julio de este año.

En Navojoa, Sonora, el nuevo hospital tendrá 156 camas, 29 especialidades y cinco quirófanos. Zoé Robledo recordó que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una supervisión del inmueble y adelantó que iniciará funciones formales también en julio de 2026.

Otro de los proyectos prioritarios es el Hospital General de Zona de Tula de Allende, Hidalgo, que contará con 298 camas y 36 especialidades médicas.

Aunque la apertura total está programada para octubre, algunas áreas ya brindan atención médica y la Unidad de Medicina Familiar lleva dos años funcionando.

Contrataciones de médicos

Zoé Robledo subrayó que el IMSS decidió adelantar la contratación de médicos especialistas para evitar que los hospitales abran sin personal suficiente.

Indicó que desde marzo comenzaron los procesos de contratación y capacitación para que los nuevos hospitales arranquen operaciones con equipos médicos completos.

“Ya cuentan con médicos y médicas especialistas, no esperamos a la contratación del próximo año”, explicó el director del Seguro Social.

Trabajo de ingenieros militares

Varias construcciones hospitalarias están a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre ellas se encuentra el hospital de Ticul, Yucatán, un proyecto que originalmente inició bajo un esquema estatal de Asociación Público-Privada, pero que posteriormente fue retomado por el IMSS.

Este hospital contará con 94 camas, 15 especialidades y cinco quirófanos.

También avanzan las obras de hospitales en San Quintín, Baja California; San Luis Río Colorado, Sonora; Yecapixtla, Morelos; Santa Catarina, Nuevo León; Saltillo, Coahuila; Guadalupe, Zacatecas; Culiacán, Sinaloa, y Los Cabos, Baja California Sur.

En varios casos, los trabajos apenas avanzan en cimentación y estructuras metálicas, aunque el IMSS aseguró que las obras continúan en desarrollo.

Hospitales en marcha para los próximos años

El titular del IMSS adelantó que recientemente comenzaron nuevos proyectos hospitalarios en Villas del Pedregal, en Morelia, Michoacán, así como en Manzanillo, Colima.

Además, recordó que durante los últimos 18 meses el instituto ya puso en operación siete hospitales en estados como Chihuahua, Baja California, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Campeche y Sonora.

Entre ellos destacan el Hospital Regional de Ciudad Juárez, el Hospital General Regional de Puebla “Carmen Serdán” y el Hospital General de Zona “Ramos Bours” en Hermosillo.

Con estas obras, el IMSS busca ampliar la capacidad hospitalaria nacional y reducir la saturación en distintos servicios médicos del país.