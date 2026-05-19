Titulares de Segob y FGR recorrerán el país para reunirse con familias de desaparecidos

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Durante una conferencia de prensa para presentar el informe sobre los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, comunicó que junto con la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, un recorrerán varias regiones del país para atender a las familias y colectivos que buscan a personas no localizadas.

La funcionaria de Sogob, poner en marcha un calendario de mesas de diálogo regionales que cubra las 32 entidades del país en seis partes; las primeras correspondieron al centro del país, se realizó en dos sesiones durante los días 7 y 14 de mayo, reuniendo a colectivos de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Luego, recorrerán la región Occidente el 4 de junio, el Noreste el 18 de junio, el Sursureste el 2 de julio y el Noroeste el 16 de julio.

Se resaltó la instalación del Centro de Mando de atención a la Alerta Nacional, que opera las 24 horas de los siete días de la semana, para movilizar de forma inmediata los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda, ante un primer reporte de desaparición