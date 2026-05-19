Semarnat frena “Perfect Day” en Mahahual; niegan permisos al proyecto de Royal Caribbean

“Perfect Day”, en Mahahual, Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) adelantó que el proyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, no recibirá autorización ambiental.

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, informó que la decisión ya está tomada por parte de la autoridad ambiental, aunque señaló que la empresa también analiza desistirse del desarrollo.

“Sabemos que la empresa está buscando desistir del proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar”, declaró durante la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos.

En las últimas semanas, colectivos y organizaciones ambientalistas manifestaron su rechazo al megaproyecto turístico debido a los posibles daños ecológicos que podría generar en Mahahual.

Entre las principales preocupaciones estaban las cimentaciones profundas previstas en la obra, así como afectaciones a manglares, ecosistemas arrecifales y al sistema kárstico y acuífero de la zona.

Los grupos ambientalistas también alertaron sobre riesgos para especies en peligro de extinción que habitan la región, como el jaguar y la tortuga blanca.

Incluso, activistas convocaron a una protesta frente a las oficinas de Semarnat para exigir que la dependencia rechazara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa promovente.

Hace apenas unos días, la Semarnat había aclarado que el proyecto todavía continuaba en proceso de evaluación y que no existía ninguna autorización para iniciar construcción u operación.

En una tarjeta informativa emitida el 12 de mayo, la dependencia explicó que la revisión técnica de la Manifestación de Impacto Ambiental seguía abierta y que habían detectado distintos puntos que requerían análisis especializado.

Entre ellos mencionó observaciones relacionadas con la infraestructura proyectada, las medidas de mitigación ambiental y los posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos de Mahahual.

Con el anuncio hecho por Alicia Bárcena, el megaproyecto turístico enfrenta ahora un escenario prácticamente cerrado para obtener el visto bueno ambiental del gobierno federal.