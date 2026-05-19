Mario Delgado resalta que la Unesco reconoce avances de México en alfabetización y educación comunitaria

Reconocimiento UNESCO El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó que la visita de evaluación en alfabetización y educación comunitaria, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), fortalece el reconocimiento internacional de las políticas educativas impulsadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), subrayó que la visita de evaluación en alfabetización y educación comunitaria, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), fortalece el reconocimiento internacional de las políticas educativas impulsadas por el gobierno Federal.

En este sentido, resaltó el objetivo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de reforzar el combate al rezago educativo y ampliar el acceso a la alfabetización de jóvenes y adultos en todo el país.

El funcionario federal refirió que los pasados 12 al 15 de mayo, una misión de trabajo de especialistas de la Sección de Juventud, Alfabetización y Desarrollo de Competencias de la Unesco, con el propósito de conocer las estrategias nacionales en materia educativa.

Lo anterior, en el marco de los preparativos rumbo al Día Internacional de la Alfabetización, ante lo cual, abundó, dicha evaluación internacional “permitió mostrar los resultados de programas prioritarios como: `Chiapas Puede´ y `Nombrando y Contando al Mundo´, los cuales promueven un modelo educativo comunitario, intercultural y humanista, enfocado en garantizar oportunidades de aprendizaje para quienes históricamente han sido excluidos”.

La delegación de la Unesco recorrió distintos puntos de la Ciudad de México y municipios de Chiapas, como: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Juan Chamula, Santiago El Pinar y San Cristóbal de Las Casas, donde de primera mano conocieron las acciones educativas implementadas en las comunidades.

En Santiago El Pinar, precisó, se entregaron 150 certificados de alfabetización a mujeres y hombres de la región Altos Tsotsil-Tseltal, hecho que calificó como una muestra del impacto social de las políticas educativas impulsadas por los gobiernos federal y estatal para transformar vidas a través del acceso al conocimiento.

Además, visitaron círculos de estudio y constataron el acompañamiento educativo que reciben jóvenes y adultos en las comunidades, además de revisar los espacios contemplados para las actividades protocolarias del próximo Día Internacional de la Alfabetización.

Ante ello, afirmó que el Gobierno Federal mantendrá el impulso a políticas públicas centradas en la igualdad, la dignidad y el derecho a la educación, especialmente en comunidades indígenas y zonas con mayor rezago social, para garantizar que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera.

La visita estuvo encabezada por el director general del INEA, Armando Contreras Castillo; el embajador de la Misión Permanente de México ante la Unesco, Juan Antonio Ferrer Aguilar; el ministro coordinador para Organismos Internacionales de la ONU de la SRE, Mauricio Torres Córdova; el secretario de Educación del Estado de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, por parte de la Unesco Hervé Huot-Marchand de la Sección de Juventud, Alfabetización y Desarrollo de Competencias de la Unesco, así como Mari Yasunaga, jefe de sección y especialista de programas del organismo.