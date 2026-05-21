Busca Morena anular elecciones por intervención extranjera; Monreal presenta iniciativa

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Detalló que la propuesta obedece al contexto y a las experiencias recientes en América Latina. (Daniel Augusto, Cuartoscuro)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal presentó una iniciativa de reforma que establece la nulidad de las elecciones en caso de que se detecte intervención extranjera a favor de un candidato o partido político.

Detalló que la propuesta, que propondrá en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, obedece al contexto y a las experiencias recientes en América Latina, por lo cual se requiere establecer como una causal de nulidad adicional la consistente en que se acredite la intervención extranjera”.

“Es una nueva causal para anular una elección, la intervención extranjera y de cualquier organización del extranjero”, explicó.

Monreal, incluyó esa iniciativa en el marco de la convocatoria para el periodo extraordinario donde se analizarán varias reformas electorales a fin de ponerlas en marcha a partir de las elecciones del 2027.

El coordinador de Morena, aseveró que busca sumar su iniciativa a la reforma de Sheinbaum para crear una Comisión de verificación de integridad de candidaturas para cerrarle el paso a vínculos con el crimen organizado.

Con ello, esta reforma se perfila para ser discutida y votada en la sesión del periodo extraordinario por aprobarse para iniciar el martes 26 de mayo próximo.

La iniciativa plantea que la ley fijará el sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando:

“Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.

De esta manera, el Tribunal Electoral contaría con una base constitucional expresa para valorar, caso por caso, si la injerencia externa afectó de forma determinante la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados.

“Exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, establece.

Asimismo, la reforma señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este Decreto, antes del 5 de junio de 2026.