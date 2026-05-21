Huelga Monte de Piedad tiene nuevo giro: ¿la Corte decidirá su futuro?

Huelga en el Monte de Piedad El conflicto laboral ha mostrado señales de avance en los días recientes, pero una nueva negativa en las negociaciones podría llevar el caso a la SCJN.

La huelga en el Nacional Monte de Piedad entró esta semana en una nueva etapa de negociación luego de más de siete meses de paro laboral que mantienen cerradas más de 300 sucursales en el país. Los avances más recientes se concentraron en la reactivación de las mesas de conciliación entre el sindicato y el patronato, así como en la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga directamente en la resolución jurídica del conflicto.

¿Cuáles han sido los avances más recientes en la huelga del Monte de Piedad?

De acuerdo con información difundida por el propio sindicato y reportes confirmados por autoridades laborales, las partes retomaron reuniones conciliatorias impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos.

Uno de los principales avances fue que el sindicato aceptó revisar y analizar el dictamen elaborado por la STPS, documento que plantea una posible ruta para resolver el conflicto y eventualmente someterla a votación entre la base trabajadora.La administración del Monte de Piedad también confirmó públicamente que existe disposición para avanzar hacia una solución.

En un comunicado oficial del 11 de mayo, la institución señaló que tanto el sindicato como el patronato aceptaron priorizar el análisis de la propuesta impulsada por el Gobierno Federal mediante un mecanismo “transparente, legal y democrático” en el que participarían las y los trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, las negociaciones todavía no concluyen debido a las diferencias sobre el Contrato Colectivo de Trabajo, la reposición de plazas, jornadas laborales y prestaciones. El sindicato sostiene que existen incumplimientos a acuerdos firmados desde 2024, mientras que la institución insiste en que no se han acreditado formalmente violaciones al contrato colectivo y ha reiterado que varias propuestas de solución han sido rechazadas por la dirigencia sindical.

¿Cómo puede intervenir la SCJN si no hay un acuerdo en el Monte de Piedad?

En medio de este escenario, la SCJN podría asumir un papel central en el conflicto. El motivo es que un Tribunal Colegiado solicitó formalmente que la Corte atraiga el recurso de revisión relacionado con la legalidad de la huelga. El caso surgió luego de que un juez federal concediera un amparo al Monte de Piedad y declarara “inexistente” el paro laboral, pese a que previamente más del 75 por ciento de los trabajadores había respaldado la huelga mediante una votación sindical.

La eventual participación de la Suprema Corte es relevante porque el máximo tribunal deberá determinar si la declaratoria de inexistencia de la huelga se ajustó a los supuestos previstos en el artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo.

Si la Corte decide atraer el expediente, el conflicto podría adquirir un precedente nacional en materia laboral, particularmente sobre los límites de la intervención judicial en huelgas legitimadas por votación sindical. En caso de rechazar la atracción, el asunto regresaría al Tribunal Colegiado para emitir una resolución definitiva.

Mientras tanto, la jueza laboral encargada del caso también ordenó reuniones directas entre integrantes del patronato y representantes sindicales para acelerar una posible solución negociada. Las autoridades laborales consideran que mantener abiertas las mesas de diálogo evita una ruptura definitiva y mantiene viva la posibilidad de un acuerdo que permita reabrir gradualmente las sucursales y restablecer operaciones de una de las instituciones prendarias más antiguas del país