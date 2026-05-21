Respaldará Morena reforma de Sheinbaum; “Nunca más un gobierno al servicio de intereses ocultos”.

El senador, Antonino Morales defiende la reforma de Sheinbaum

La bancada de Morena en la Permanente anunció su respaldo a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para cerrar el paso a las candidaturas con “patrones sospechosos” o vinculadas al crimen organizado y consideraron que se trata un paso firme a la rendición de cuentas.

“Nunca más un gobierno al servicio de intereses ocultos”, advirtió el senador Antonino Morales Toledo

Se trata –dijo--de un paso firme hacia la transparencia y la rendición de cuentas que exige nuestro pueblo.

El senador de Oaxaca junto con otros legisladores explicaron que el mecanismo funcionará bajo principios de confidencialidad absoluta, respetando la presunción de inocencia.

Los partidos –agregó--entregarán voluntariamente sus listados de aspirantes al nuevo ente colegiado, integrado por cinco consejeros electorales.

Esta instancia consultará con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República para determinar si existe algún riesgo razonable.

Serán las fuerzas políticas quienes decidan, con base en esa información clasificada, si registran o no las postulaciones. Además, cualquier persona que busque una candidatura deberá manifestar previamente su conformidad para ser evaluada.

Recalcó que con esa propuesta presidencial, se fortalece la representación popular y el sistema democrático, garantizando que las candidaturas a cargos de elección recaigan en perfiles íntegros, con vocación auténtica y compromiso real con sus comunidades.

Agregó que las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia continuarán las investigaciones correspondientes cuando identifiquen elementos relevantes, siempre bajo el estricto apego al debido proceso.

El legislador morenista recordó que la propuesta formaba parte esencial del llamado Plan A de reforma electoral presentado por la mandataria, el cual fue rechazado por los bloques opositores.

“Hoy queda al descubierto su doble discurso. Votaron contra estas medidas y ahora la ciudadanía puede ver con claridad quiénes pretendían mantener las puertas abiertas a la infiltración criminal en la política. Su negativa es un acto de hipocresía que la historia juzgará con severidad”, enfatizó.

Recordó que en el Senado, Morena cuenta con la mayoría simple necesaria para convertir esta iniciativa en realidad.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, explicó que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales formará parte del periodo extraordinario y plantea la creación de una comisión integrada por cinco consejeros electorales.

Detalló que dicho órgano tendría facultades para solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de detectar “riesgos razonables” en candidaturas vinculadas con actividades ilícitas.