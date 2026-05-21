Ausencia de Inzunza ya empieza a generar molestia en Morena; “es deseable que pida licencia, demandan

El senador Enrique Inzunza, nuevamente ausente en la sesión de la Cámara alta (Archivo)

Ausencia en el Senado — Por tercera ocasión consecutiva, desde que se hicieron públicas las acusaciones en su contra por vínculos con el Cartel de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza no acudió a la Comisión Permanente, pero su ausencia ya genera malestar entre los legisladores de Morena, quienes “a título personal” sugieren que pida licencia al cargo.

Incluso otros como el senador morenista, Oscar Cantón Zetina, considera que es su decisión pedir o no licencia pero aseveró que si bien todo los votos son necesarios, “nadie es indispensable”.

El Vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseveró que cualquier persona que tiene un cargo de elección popular y es señalada “siempre será conveniente” pedir licencia para enfrentar un proceso.

“Mi opinión personalísima, no a nombre del grupo parlamentario es que es deseable que cuando uno está señalado, pida licencia, es deseable, pero es una decisión también personalísima porque es un cargo de elección popular”, explicó

El morenista recordó que hay derechos político electorales y a nadie más le corresponde tomar la determinación de enfrentar un señalamiento con licencia o enfrentarlo en el escaño. “Es una decisión que tiene que tomar él”, recalcó

A diferencia de semanas anteriores, la oficina del legislador ya se encuentra cerrada y sin rastro de sus colaboradores…

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira criticó la ausencia de Inzunza sin que el sinaloense o su bancada ofrezcan explicación alguna.

“Cualquiera que es imputado de algo falso viene aquí y pide una audiencia con ustedes y presenta pruebas de descargo, a parte de la parte legal, pero no, se retraen, el senador ya no viene, que les explicara aquí esto no es cierto, pasó de esta manera, pero eso no lo vemos, incluso vemos que Morena se recarga en la presidenta y la presidenta tiene que salir a defenderlos a todos”, aseveró

Enrique Inzunza, no aparece desde el pasado 29 de abril, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de vínculos con el cártel de Sinaloa.

Para los trabajos del periodo extraordinario previsto para la próxima semana es probable que sea llamado su suplente Omar Alejandro López Campos, sin embargo, para que esto ocurra Inzunza Cázares debe enviar su solicitud de licencia.

Por lo pronto el diputado Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano, solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informe si existe algún justificante, incapacidad o documento oficial que explique las inasistencias del legislador de Morena.

La Crónica de Hoy 2026