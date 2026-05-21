¿Dónde está Enrique Inzunza? Sigue sin aparecer en el Senado tras señalamientos de EU

¿Dónde está Enrique Inzunza? El senador de Morena continúa sin aparecer en actividades del Senado tras los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. (CUARTOSCURO)

Enrique Inzuza Cázarez continúa sin aparecer públicamente desde el pasado 29 de abril luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Pero el legislador cuya ausencia sigue presente ha generado una cierta cantidad de cuestionamientos entre los integrantes de la oposición y los usuarios de las redes sociales, quienes exigen una respuesta clara sobre la situación y sobre todo el paradero, después de estar inactivo en las sesiones legislativas.

¿Qué dice Enrique Inzunza de los señalamientos de EU?

En su mensaje publicado hace algunos días, Enrique Inzunza aseguró ser “un hombre verídico y de instituciones”, destacando que siempre ha servido a su estado y al país con rectitud, compromiso y honor. El senador rechazó las acusaciones en su contra, calificándolas como falsas y sin sustento, además de señalar que las versiones difundidas por medios de derecha sobre presuntos contactos con autoridades extranjeras carecen de veracidad.

Asimismo, dejó en claro que no tiene ni contratará abogados, pues afirmó que no existe razón para hacerlo. Incluso, sostuvo que él mismo asumirá su defensa, respaldándose en su trayectoria y en lo que describió como una vida guiada por la honestidad y la integridad.

Inzunza también afirmó permanecer en Sinaloa, estado del que dijo sentirse orgulloso y donde aseguró estar rodeado de gente “buena y honesta”. Finalmente, expresó que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas conforme a la ley, reiterando que su trayectoria en el trabajo, el estudio y el servicio público respaldan su “verticalidad” y honestidad.

¿Pero qué va a pasar durante su ausencia?

Con los reportes recientes, Enrique Inzuza Cázarez mediante sus redes sociales aseguró que sigue permaneciendo en Sinaloa, negando cualquier versión en la que está señalado de ser capturado por las autoridades estadounidenses.

Por ahora, Morena no ha emitido ninguna postura sobre la falta del legislador en actividades presenciales.

El caso ocurre en medio de una tensión política que ha sido provocada por las recientes acusaciones y reportes provenientes de Estados Unidos relacionados con presuntos nexos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Por otro lado, la falta de aparición de Enrique Inzuza Cázarez sigue siendo tema de debate político y mediático que gira en torno a su situación.