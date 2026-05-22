Aseguran 50 paquetes de cocaína y detienen a 4 en Chiapas

Detenidos Drogas aseguradas en Chiapas. (SSPC)

Autoridades aseguraron una bodega, droga, armamento y combustible en Chiapas.

Durante la inspección de un inmueble ubicado en las inmediaciones del poblado de Chocohuital, se aseguraron alrededor de 70 bidones de 50 litros abastecidos con combustible; un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital, balizas, diversa documentación y una embarcación tipo rivereña sin motor.

De manera simultánea, en el embarcadero del poblado de Chocohuital, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron siete balizas, 29 equipos de radiocomunicación satelital, tres brújulas, cuatro equipos de radiocomunicación, cuatro convertidores de corriente, un arma larga, tres cargadores, motores fuera de borda, más de 80 garrafas con capacidad de 50 litros abastecidas con gasolina, una dosis de narcótico y tres bolsas transparentes que contenían seis dosis de cocaína.

Asimismo, en un inmueble localizado en las inmediaciones del poblado de Playa Grande, se aseguraron aproximadamente 70 bidones llenos, 49 bidones vacíos, dos balizas, cinco propelas, diversas cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, dos bombas de achique y un cubitanque vacío.

En otra intervención, en un inmueble ubicado en el poblado de Paredón, se aseguraron 50 paquetes que contenían cocaína, más de 60 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con gasolina, 29 bidones vacíos, dos cargadores para arma larga, tres cubitanques vacíos, nueve boyas satelitales y el inmueble presuntamente utilizado como bodega para realizar actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima.