México Imparable visibiliza a los pueblos originarios y promueve el deporte y la cultura

Claudia Sheinbaum con Miriam Beatriz de la Cruz Álvarez, Maria Lorena Ramírez Nahueachi y Miriam Morales FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La corredora mixteca de 20 años Miriam Morales Hernández compartió, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, su experiencia de haber obtenido el primer lugar en el medio maratón en la rama femenil de la edición número 23 del Maratón de la Gran Muralla China, en la que participaron 2 corredores mixtecas y 3 rarámuris.

“Dos primeros lugares rompiendo récord y dos segundos lugares; un tercer lugar. Esto es parte de lo que es México Imparable, de darle visibilidad. Para nosotros es un gran orgullo llevara nuestras raíces, nuestro origen a otro lado del mundo”, expresó Morales Hernández.

Miriam le agradeció a México imparable por la oportunidad para sobresalir en el deporte y añadió que a principios del 2026, compitieron en el maratón Hong Kong Ultra 100 en donde participaron 12 atletas de 4 cultura; Rarámuri, Mixtecas, Mayas y Otomíes.

“Cada uno de nuestros compañeros hicieron un buen papel, trajimos muy buenos lugares para México”.

Para concluir su participación, la corredora mixteca le agradeció al proyecto México Imparable por darle tanto la visibilidad como la oportunidad a los pueblos originarios, de promover el deporte y de promover la cultura.

Por su parte, la líder de México Imparable, Miriam Beatriz de la Cruz Álvarez, destacó que las y los corredores mexicanos que formaron parte del Maratón de la Gran Muralla China, despertaron la admiración entre los asistentes y los medios internacionales.

La ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez, también estuvo presente en la conferencia y dio a conocer que el próximo 7 de junio tienen otra carrera en Barranca del Cobre, Urique, Chihuahua en la que hay tres modalidades de distancia: 21km, 14km y 8km. Durante su participación invitó a los corredores de todo el país a participar y a todo el país a apoyarlos.