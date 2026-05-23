Infonavit dará más de 160 mil pesos a pensionados del IMSS en junio 2026: requisitos y quiénes pueden recibir el dinero

El Infonavit volvió a sorprender a miles de trabajadores retirados luego de confirmarse que algunos pensionados del IMSS podrán recibir depósitos superiores a los 160 mil pesos durante junio de 2026. Se trata de recursos acumulados en la llamada Subcuenta de Vivienda, un ahorro que muchas personas olvidan mientras pasan los años entre recibos, trámites y jubilación.

La noticia ha generado interés porque no se trata de un apoyo nuevo ni de un bono extraordinario, sino de dinero que pertenece directamente a los trabajadores y que puede ser recuperado bajo ciertas condiciones.

¿Qué es la Subcuenta de Vivienda y por qué puede darte dinero?

La Subcuenta de Vivienda funciona como un ahorro administrado por el Infonavit. Cada vez que una persona trabajó formalmente y cotizó ante el IMSS, las empresas realizaron aportaciones destinadas a vivienda. Ese dinero quedó almacenado incluso si nunca se utilizó un crédito hipotecario.

En otras palabras, hay miles de pensionados que trabajaron durante décadas, acumularon recursos en su cuenta y jamás tocaron ese fondo. Ahora, con la jubilación, tienen la posibilidad de solicitar la devolución total de esos recursos.

La cantidad cambia dependiendo del historial laboral, salario y años cotizados. En algunos casos, los montos superan los 160 mil pesos, especialmente entre personas que mantuvieron empleos formales durante largos periodos.

Requisitos para recibir el depósito del Infonavit en junio 2026

No todos los pensionados podrán acceder automáticamente al dinero. El Infonavit establece ciertos requisitos para liberar los recursos acumulados.

Debes estar pensionada o pensionado por el IMSS

El requisito principal es contar con una pensión oficial otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, el tipo de régimen bajo el cual se obtuvo la jubilación también puede influir en el proceso de devolución.

No haber usado crédito Infonavit

Quienes nunca ejercieron un crédito hipotecario con el Infonavit tienen mayores posibilidades de recuperar el total del ahorro acumulado. Si existió un financiamiento previo, primero deben revisarse posibles adeudos o procesos pendientes.

Tener resolución de pensión

Otro documento indispensable es la resolución o dictamen oficial de pensión emitido por el IMSS. Sin este archivo, el trámite no puede avanzar dentro de la plataforma del instituto.

Contar con cuenta bancaria activa

El depósito se realiza directamente a una cuenta bancaria registrada a nombre de la persona beneficiaria, por lo que los datos deben coincidir perfectamente para evitar rechazos o retrasos.

Así puedes solicitar la devolución de dinero del Infonavit

El trámite puede hacerse en línea o de manera presencial, dependiendo del caso de cada pensionado.

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del Infonavit y consultar la sección relacionada con la devolución de la Subcuenta de Vivienda. Ahí se solicita información personal, CURP, Número de Seguridad Social y datos bancarios.

Una vez validada la información, el instituto revisa el historial del trabajador y determina si procede el depósito. En caso positivo, el dinero puede llegar directamente a la cuenta registrada.

¿Quiénes podrían recibir más de 160 mil pesos?

Los montos más altos suelen concentrarse entre trabajadores que:

Cotizaron durante muchos años ante el IMSS.

Mantuvieron salarios estables o elevados.

Nunca utilizaron un crédito hipotecario.

Acumularon aportaciones durante varias décadas.

Infonavit recomienda revisar el saldo cuanto antes

Especialistas en seguridad social recomiendan que los pensionados consulten su situación lo antes posible para evitar errores en documentación o inconsistencias de datos personales.

En muchos casos, las personas desconocen que tienen dinero acumulado en el Infonavit. Otras creen que el recurso desapareció al jubilarse, cuando en realidad sigue disponible para reclamarse legalmente.