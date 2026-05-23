Más de un millón de estudiantes participan en jornadas contra las adicciones en México

La Secretaría de Educación Pública informó que más de un millón de estudiantes se han sumado a las Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo informó que más de un millón de estudiantes de distintos niveles educativos han participado en las Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones desde que comenzó esta estrategia en 2025.

Durante una visita a Tabasco, el funcionario encabezó actividades de la jornada y el Maratón por la Lectura “Paz, Cultura y ¡Futbol!” en la primaria “Manuel Sánchez Mármol”, ubicada en el municipio de Cunduacán, donde convivió con estudiantes, docentes y padres de familia.

Mario Delgado explicó que estas jornadas, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscan fortalecer la convivencia comunitaria y prevenir las adicciones entre jóvenes mediante actividades deportivas, culturales y recreativas.

Las jornadas se realizan los días 22 y 23 de mayo en todo el país bajo el lema “El cristal te quiebra la vida... aléjate de las drogas, elige ser feliz”.

El titular de la SEP detalló que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud y no solo se aplica dentro de las escuelas, sino también en más de 200 plazas públicas del país.

En esos espacios se llevan a cabo dinámicas deportivas, pedagógicas, artísticas y comunitarias enfocadas en promover el autocuidado y la cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes.

Durante su participación en el maratón de lectura, Mario Delgado habló sobre la relación entre el futbol y la literatura, y señaló que durante muchos años ambos mundos estuvieron separados por prejuicios.

El funcionario comentó que toda hazaña necesita ser contada y escrita para mantenerse viva en la memoria colectiva, por lo que destacó la importancia de fomentar la lectura dentro de estas actividades.

En la capital del país, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, encabezó otra jornada en la Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas”.

Ahí destacó que estas actividades forman parte de la Nueva Escuela Mexicana y se realizan en más de 230 mil escuelas del país.

Juárez Pérez señaló que la prevención de adicciones requiere trabajo conjunto entre familias, escuelas y comunidades, además de fortalecer valores como el diálogo, la empatía y el sentido de pertenencia.

También destacó que rumbo al próximo Mundial de Futbol se impulsa un “Mundial social” con actividades culturales, educativas y deportivas en las 32 entidades del país.

Durante el evento, la funcionaria promovió la participación de niñas y adolescentes en el futbol y recordó que México organizó un Mundial femenil en 1971 en el Estadio Azteca.

Como parte del maratón de lectura, compartió el texto “Jugar fútbol entre nosotras”, de Alin Durán, y participó en una lectura colectiva junto con estudiantes, maestros y familias.