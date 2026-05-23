Sheinbaum anuncia proyecto “Precio justo para el cacao de Tabasco”

Sheinbaum anuncia nuevo programa para impulsar el Chocolate Bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el proyecto “Precio justo para el cacao de Tabasco” que busca establecer un precio de garantía y permitirá otorgarle un valor agregado al grano, a través de su comercialización como Chocolate Bienestar.

Ante productoras y productores de Comalcalco, en Tabasco, la mandataria aseguró que con este programa impulsará producción y exportación de Chocolate Bienestar.

“Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate, eso significa Chocolate para el Bienestar, ya no solo desde Alimentación para el Bienestar, sino vinculando a todos los productores para que les llegue directo la ganancia del chocolate, garantizando el precio del cacao”, anunció.

Explicó que este proyecto contará con la participación del Gobierno de México, a través de Alimentación para el Bienestar, el Gobierno de Tabasco, el Ayuntamiento de Comalcalco, así como las y los productores de cacao de la entidad, el cual será presentado en dos semanas por dichas dependencias a la Presidenta y posteriormente a las y los productores.

Sheinbaum destacó la importancia de apoyar a los pequeños productores con este programa que impulsa la economía social.

“Eso es construir la economía desde abajo... está bien que haya inversiones, que haya empresas, que se instalen en distintos lugares que generan empleo, pero la producción agrícola en México siempre ha sido una producción de pequeños productores, de ejidatarios, de comuneros y ahí es donde hay que apoyar”.

La mandataria también celebró que este viernes firmó el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea que permitirá exportar el cacao a Europa y la ganancia se quede para los pequeños productores sin intermediarios.

“Nosotros pensamos que estos Acuerdos Comerciales pueden favorecer a grandes empresas, pero tenemos que garantizar que beneficien desde abajo, que beneficien al pueblo, porque esa es la diferencia de los gobiernos de antes y de los gobiernos de la Transformación”, agregó.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puntualizó que hay 17 mil pequeños productoras y productores en la entidad que sostienen la economía local y que generaron una producción por un millón 800 mil dólares el año pasado que hace rentable este sector.

En septiembre iniciará construcción de planta agroindustrial

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, anunció que en septiembre iniciará la construcción de la Planta Agroindustrial de Chocolate Bienestar en Comalcalco, Tabasco, con una inversión estimada de 110 millones de pesos (mdp) y el objetivo es que se inaugure en el primer semestre de 2027.

“Vamos a empezar trabajando 600 toneladas de maquila de cacao ya seco, y el planteamiento es que en 2030 la nave que se construirá nos dará para mil toneladas”, agregó.

Informó que el acopio de cacao en 2025 fue de 149 toneladas en beneficio de mil 300 pequeños productores y el planteamiento para 2026 es 270 toneladas —de las cuales se lleva un avance de 224– con una inversión social de 59 millones de pesos.

Ruta del cacao y chocolate

En su intervención, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, Katia Ornelas Gil, resaltó que el ecosistema integral del cacao que se ha impulsado en Tabasco ha traído consigo el turismo, a través de la Ruta del Cacao y el Chocolate, que es la ruta más reconocida a nivel nacional y busca crecer con la construcción de la Fábrica de Chocolate para que las y los visitantes vean el proceso de transformación del cacao a chocolate.