Desde BCS, Milena Quiroga muestra cómo combatir el huachicol del agua con tecnología

Milena Quiroga (Giovanna Morales)

Milena Paola Quiroga Romero es la alcaldesa de La Paz, la capital de Baja California Sur y es una de las gobernantes locales que más ha apostado a que su trabajo se mida en resultados expresados en datos duros. Sus apuestas son el gobierno digital sin trámites burocráticos insufribles para el ciudadano, movilidad que combine obra vial con transporte público monitoreado en tiempo real y con cobros gestionados a través de una tarjeta, y, sobre y ante todo: combate al huachicol del agua.

En efecto, en algo que cuesta mucho imaginar a los habitantes de la CDMX que dejan abierta la llave sin pensarlo demasiado, en Baja California Sur (BCS) la cultura del agua es un asunto crucial para todos los habitantes de La Paz, “todo reto en el desierto”. Y más cuando fue objeto de huachicoleo a combatir.

Milena Quiroga visita las instalaciones de Crónica para hablar de las soluciones que buscó a problema que se viven en muchos puntos del país. Aquí la plática completa que también puede verse en nuestras redes sociales.

–El tema del agua ha sido uno de los focos de atención de su gestión, alcaldesa, ¿qué se propuso en esta materia?

–Primero, sumar más agua, hacer obras como las que está encabezando el Gobierno de México, con la Presidenta Sheinbaum, con la construcción de una presa (El Novillo).

Cualquiera pensaría que en el desierto no nos llueve, pero allá cuando nos llueve, nos llueve en serio, porque es por huracanes y ciclones.

Baja California Sur es el estado con el mayor impacto de huracanes en el año. Cuando llueve por los huracanes, llueve una cantidad impresionante, corre por los arroyos y se va al mar como si no lo ocupáramos.

Entonces, ese tipo de obras para nosotros es muy importante, nos va a permitir retener el agua de lluvia.

–¿Y en cuanto a la distribución?

Milena Quiroga (Giovanna Morales)

–Lamentablemente, cuando nosotros entramos (a la alcaldía), detectamos robo de agua en la red. Es decir, tenemos poca agua y la poca agua se la estaban robando para hacer negocio: Sacaban el agua de la red, cargaban pipas, iban y se la vendían a quienes no les llegaba el agua por la red. Entonces, el agua era un privilegio, lejos de un derecho humano, como debe ser y lo marca la Constitución.

Hicimos una estrategia para eliminar ese robo y construimos un C4 del agua, que es un centro de monitoreo para evitar que esto se volviera a hacer: Medimos el agua desde que se extrae, se conduce y hasta que llega a las casas para garantizar que no haya fugas, tomas clandestinas ni huachicoleo.

Y bueno, esto también nos ha dejado una cultura importante ciudadana, en donde ya todos sabemos, estamos conscientes de la importancia que tiene el agua, no desperdiciamos, la cuidamos mucho.

Nosotros tenemos muchos años viviendo con tandeo de agua, por lo tanto la cuidamos. Y estamos haciendo una sectorización, construimos redes de tanques elevados, estamos ordenando la red de agua.

Es todo un plan de agua que, poco a poco, ha venido dando resultados. No es un tema tan sencillo y rápido de resolver y más si se tuvieron tantos años sin acciones contundentes para mitigar el problema.

–¿Por qué apostar por la tecnología?

–La tecnología hay que usarla para bien. Y con ella, por ejemplo, podemos medir en tiempo real y podemos saber desde el celular cuánta agua se está extrayendo. Antes no lo sabíamos, pensábamos que estamos extrayendo 100 litros por segundo porque así se había registramos hacía dos años. Y (a preguntar) si se había revisado si a los 20 kilómetros o a los 40 kilómetros llegaban los mismos 100 litros, pues no se hacía.

Un instrumento nos mide en tiempo real si efectivamente están llegando y otro instrumento a la llegada. Y eso es aprovechar las tecnologías. ¿Por qué más? Porque así el recurso humano se está aprovechado en la parte operativa, en reparar, en hacer los proyectos, planes, programas, en ejecutar. Y todo lo que tiene que ver con la medición, pues ya se puede hacer aprovechando las tecnologías sin que vaya alguien a tomar una lectura y luego la registre en una hoja de Excel para subirla a la nube y luego hacer una gráfica.

Si eso ya lo podemos hacer con tecnología, pues hay que aprovecharla. Y si esa tecnología la podemos abrir para que, con eso, abonemos a la transparencia, que lo vea la gente y que entre todos cuidemos, supervisemos, pues todavía mejor.

–¿Qué tan exportable es esto a otras parte del estado, como Los Cabos, u otras partes del país?

Milena Quiroga (Giovanna Morales)

–Yo creo que es obligatorio en lugares en los que tenemos escasez de agua, es obligatorio implementar una administración que garantice que se está cuidando ese bien que es escaso. Y como es implementación de tecnología y de una administración, pues yo creo que es muy replicable a nivel nacional, como muchos otros modelos, en diferentes temas, que se han aplicado en otros municipios de la República y que hemos replicado nosotros en La Paz

Y si aquí funcionó porque detectamos que había robo y con esto garantizamos que no se vuelvan a robar una gota, pues hay que evitar que en otros lugares se la roben. Esto no es un tema exclusivo de La Paz.

–En movilidad ha lanzado un proyecto que se llama Tiburón Urbano...

–Estamos apostándole a la modernización del transporte público, que sea una opción no nada más para quien no tiene vehículo, sino que también para quienes tenemos vehículos: que sea confiable para saber que sí voy a llegar a mi trabajo a tiempo, sí voy a la escuela a tiempo, sí voy cómodo.

Se llama el Tiburón Urbano porque nosotros allá en La Paz tenemos al tiburón ballena enfrente del malecón, nadamos con el tiburón ballena y esa es la identidad de La Paz. Tiene pintada la identidad del tiburón ballena. Es un sistema confiable, con un fideicomiso transparente 100%, funciona con una tarjeta, todos tienen GPS y podemos ver en tiempo real por dónde viene para tranquilidad del usuario, que no esté esperando de más en el paradero; tienen cámaras y un botón de emergencia; éste se ha activado tres veces desde que se echó a andar hace un año y medio. Todo esto viene a mejorar la movilidad en La Paz.

Adicionalmente, en nuestra ciudad, que es una ciudad con altas temperaturas, muchos prefieren moverse en un vehículo; sin embargo, las vialidades eran las mismas.

Lo que hicimos fue un plan de movilidad que contempló el reordenamiento de las principales vías. Construimos pares viales (avenidas y calles paralelas en vías de sentido único, operando en direcciones opuestas, una de ida y otra de vuelta), que no existían en La Paz.

Construimos los primeros pares viales con mucha desconfianza de la ciudadanía de que fuera a funcionar, me traían con preguntas de “segura que va a funcionar”. Bueno, se hicieron estudios, se hicieron planes, se hizo un proyecto y el proyecto dice que sí va a dar. Y efectivamente sí funcionó.

Invertimos en semáforos inteligentes que se coordinan con los otros semáforos. Construimos un centro de monitoreo vial en donde vemos cómo están funcionando los semáforos, si hay que hacer ajustes ahí los hacemos. Y construimos vialidades alternas, porque nada más teníamos las mismas vialidades desde hace muchos años. Empezamos a construir vialidades alternas, que no fuera nada más una opción.

Y funcionó. En horas pico, en una vialidad principal, por ejemplo, se hacía una hora y media para llegar de un punto a otro y logramos reducir de una hora treinta a máximo treinta y cinco minutos.

Con ese tiempo que ahora nos ahorramos, es menos tiempo, es menos tráfico, es menos combustible, es menos contaminación, es más tiempo con la familia, es calidad de vida.

–¿Hasta dónde va a llegar el gobierno digital con ustedes?

Milena Quiroga (Giovanna Morales)

–La digitalización a nosotros nos ha servido mucho para eliminar la corrupción. Es hacer todo más rápido, más ordenado y si esa información que ahora es digital la abres, para que no nada más la podamos ver nosotros gobierno, sino que la pueda ver la ciudadanía, pues ya le abonamos a la transparencia.

La Presidenta de México lo dijo en una conferencia, que ella sueña con que no haya burocracia, los trámites, los oficios. Y nosotros ya estamos trabajando en un sistema, de hecho ya lo implementamos, en donde vamos por cero oficios. Todo va a ser digital, con firma digital, y de esa manera pues tenemos mayor orden, mayor eficiencia, ya no tenemos papel, vamos poco a poco migrando a eso. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde la misma tecnología nos diga: va avanzando de una forma impresionante y la idea es que se siga utilizando de forma responsable, para bien y para el beneficio de todos, no nada más del gobierno

–¿Por qué decidió hacer política?

–Porque tienes un área de impacto mayor, uno siempre puede contribuir para bien, siempre, como ciudadanos sí creo que lo debemos de hacer, como estudiante lo puedo hacer, como mamá lo puedo hacer, educando bien a mis hijos, siendo congruente, siendo honesta, dejando un buen legado en ellos, para que ellos a la vez lo aprendan y lo hagan con sus hijos.

Lo puedo hacer en mi colonia, pero si lo puedo hacer en mi municipio, pues es un honor, es una gran oportunidad que yo nunca me imaginé.

Yo soy ingeniera civil de profesión, me gusta construir, no precisamente casas, me gusta construir para bien, es decir, construir bienestar, construir para resolver problemas.

–¿Por qué en Morena?

–De hecho cuando se formó Morena, me dijeron que todos nos íbamos a basar en estos principios de no mentir, no robar, no traicionar. Yo dije ‘eso está muy sencillo’, cualquiera lo puede hacer cuando vive así, pero cuando entré en el servicio público me di cuenta que no es muy común regirse con esos principios y menos en el servicio público. Es lamentable porque tiene que ser contrario.

Creo que estamos pasando un momento importante en nuestro país, sí creo que en un despertar de conciencia es importante. Somos muchos los que queremos construir bienestar en México, en todos los sentidos, y es momento de generar unidad.

–¿Está confiada en que ese otro escalón que viene el 2027 va a ser bueno para la 4T?

–Confiada no, como lo he hecho en mi vida, estoy trabajando para lograr un resultado. Y como trabajando es como se demuestra, y con resultados también, pues no hay que salirnos de ese carril, hay que seguir trabajando y demostrando como sí se pueden hacer las cosas bien.