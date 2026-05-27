Automóviles y motocicletas generan un 86% de contaminantes empeorando las contingencias ambientales

Congreso Internacional de Transporte

Alejandro Villegas López, representante de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), advirtió que, de no transformar el actual modelo de movilidad, el cambio climático se agravará por la contaminación atmosférica producida en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En lo que va de 2026 se han registrado varias contingencias ambientales, algo inédito en años recientes debido a las altas temperaturas que favorecen la formación de ozono.

El especialista señaló que el sector transporte continúa siendo el principal emisor de gases de efecto invernadero en México, particularmente por el crecimiento de vehículos privados.

Durante la conferencia “Tecnologías para una Movilidad Sustentable”, el representante de la CAMe insistió en la necesidad de acelerar la transición hacia sistemas de transporte público eléctricos, masivos y de bajas emisiones.

Destacó que actualmente ya existen incentivos fiscales, proyectos de electromovilidad y nuevas herramientas tecnológicas basadas en análisis de datos y telefonía celular para mejorar la planeación urbana y la movilidad. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos relevantes relacionados con infraestructura de carga eléctrica, financiamiento e incorporación de energías renovables al sistema eléctrico nacional.

Raúl Dalí Cruz Morales, académico de la UNAM, cuestionó el modelo de movilidad centrado en el automóvil particular, al señalar que trasladar a una sola persona en vehículos de más de una tonelada representa un enorme desperdicio energético, por lo que defendió el fortalecimiento del transporte masivo mediante metro, trolebuses y corredores de autobuses eléctricos.

Javier Romero Torres, coordinador del Centro de Investigación en Movilidad Sustentable de la UACM, declaró que el tema de movilidad debe entenderse como un sistema donde convergen factores sociales, económicos y ambientales. Por su parte, Alejandro Aguirre Anaya, del Instituto Politécnico Nacional, señaló que la movilidad sustentable dejó de ser una tendencia para convertirse en una necesidad global.

Finalmente los especialistas coincidieron en que el principal reto será construir sistemas de transporte públicos, integrados, accesibles y de bajas emisiones que reduzcan los daños al medio ambiente.