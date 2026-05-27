Jóvenes Transformando México amplia sus instalaciones educativas para ofrecer 200,000 nuevos lugares

Rosa Icela Rodríguez FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación explicó que el programa “Jóvenes Transformando México” busca garantizar los derechos de las y los estudiantes de educación superior a la enseñanza, al trabajo, al deporte y a la cultura. Por ello, para poder ofrecer 200,000 nuevos lugares en 32 entidades, se está llevando a cabo la ampliación de las instalaciones educativas.

La Campaña Nacional “Te extrañamos en el salón”, es un llamado a que las y los jóvenes no abandonen sus estudios. El programa se encarga de visitar casa por casa con el objetivo de encontrar a los jóvenes que no se encuentran estudiando, para que tengan mejores oportunidades de vida. “Con está estrategia hemos logrado que más de 6 mil jóvenes regresen a la escuela y 17,829 reciban sus becas Rita Cetina”.

La secretaria de Gobernación añadió que también están empeñados en que hagan deporte, que es de donde sale el programa “Boxeando por la Paz”, en el que tutoras y tutores profesionales imparten clases en gimnasios y plazas públicas. La Comisión Nacional del Deporte con “Ponte Pila” ha logrado que 621 mil jóvenes e infancias comiencen una vida activa con el fútbol, taekwondo, basquetbol, volleyball y baseball. “Se trata de verlos disfrutar sanamente en nuestros parques y plazas públicas”.

Con los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Jóvenes Unen al Barrio” que tienen el objetivo de evitar que caigan en actividades delictivas o conductas antisociales, a la fecha han habido 38 asambleas en 18 municipios. La meta es ayudar a 10 mil jóvenes.

La Secretaría de Cultura, por su parte, continua recorriendo el país con el circuito de Festivales por la Paz. En 20 de estos eventos que son gratis, ya han participado 1 millón 984 de personas.

Del 22 al 23 de mayo, la Secretaria de Educación Pública (SEP) llevó a cabo la Jornada Nacional por La Paz y Contra las Adicciones, en la que destaca el Maratón por la Lectura en el que participaron casi 2 millones de jóvenes.

Para prevenir las conductas violentas, al igual que las adicciones e implementar el ABC de las emociones se imparten pláticas y talleres “por que atender las causas también implica ofrecer a nuestras niñas, niños y jóvenes información y orientación”, enfatizó Rosa Icela.

Con el fin de atender las necesidades de la juventud, en las Ferias de Paz se ofrecen programas sociales, atención médica y nutricional, actas de nacimiento gratuitas y actividades culturales y artísticas. En la colonias y comunidades se han entregado 74,077 documentos de identidad, entre las que se encuentran 48 mil actas de nacimiento.

En coordinación con las secretarías de Gobernación, Hacienda, la Defensa Nacional, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y otros institutos se lleva a cabo el Tianguis del Bienestar en 31 municipios y 84 localidades en las que se ha entregado casi 6 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduana en beneficio de más de 386 mil personas.